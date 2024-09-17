В Прикамье приставы изъяли легковушку, которой хозяин давил сотрудника полиции

Поняв, что наказания не избежать, мужчина решил уйти от проблем, просто уехав с места задержания. Он стремительно сел за руль и нажал на педаль газа. В этот момент находившийся рядом с открытой дверью сотрудник ДПС попытался на ходу запрыгнуть в салон иномарки, но нарушитель только прибавил скорость. В результате инспектор выпал на дорогу, автомобиль проехал ему по ноге и угодил в образовавшийся от земляных работ котлован.