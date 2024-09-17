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Posted 17 сентября, 06:08

Published 17 сентября, 06:08

Modified 17 сентября, 06:40

Updated 17 сентября, 06:40

Приставы изъяли у пермяка Renault Logan, которым от переехал полицейского

В Прикамье приставы изъяли легковушку, которой хозяин давил сотрудника полиции

17 сентября 2024, 06:08
Фото: ГУФССП России по Пермскому краю

Приставы изъяли у пермяка Renault Logan, которым от переехал полицейского

Сюжет
Приставы
Мужчина пытался сбежать на автомобиле, будучи нетрезвым.

В Прикамье судебные приставы конфисковали автомобиль нетрезвого водителя, наехавшего на сотрудника ГИБДД. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Во время исполнении своих служебных обязанностей сотрудники Госавтоинспекции в Майкоре Юсьвинского округа остановили Renault Logan, за рулем которого находился местный житель. По всем внешним признакам гражданин был нетрезв, но проследовать в служебный автомобиль для составления протокола и прохождения освидетельствования отказывался.

Поняв, что наказания не избежать, мужчина решил уйти от проблем, просто уехав с места задержания. Он стремительно сел за руль и нажал на педаль газа. В этот момент находившийся рядом с открытой дверью сотрудник ДПС попытался на ходу запрыгнуть в салон иномарки, но нарушитель только прибавил скорость. В результате инспектор выпал на дорогу, автомобиль проехал ему по ноге и угодил в образовавшийся от земляных работ котлован.

Действия пермяка были квалифицированы по ч. 2 ст. 318 УК РФ «Применение насилия, опасного для жизни или здоровья, в отношении представителя власти». Суд приговорил мужчину к 1 году 11 месяцам исправительных работ с удержание 15% заработной платы в доход государства. Кроме того, автомобиль, ставший орудием совершения преступления, подлежал конфискации.

Возбудив исполнительное производство, приставы изъяли автомобиль и подготовили пакет документов для его передачи в ТУ Росимущества. Во исполнение приговора суда легковушка будет обращена в доход государства.

Ранее в Прикамье судебные приставы взыскали у жителя Соликамска уголовный штраф за незаконный экспорт военных противогазов из региона.

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#Общество#Приставы#Конфискация
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