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Posted 17 сентября, 05:14

Published 17 сентября, 05:14

Modified 17 сентября, 05:15

Updated 17 сентября, 05:15

У петербуржца в Прикамье обнаружили более чем 5 килограммов наркотиков

Житель Петербурга в Березниках попался с более чем 5 килограммами наркотиков

17 сентября 2024, 05:14
Фото: 1MI

У петербуржца в Прикамье обнаружили более чем 5 килограммов наркотиков

Обнаруженные вещества были приготовлены для продажи и расфасованы на 11 тысяч 500 свертков.

Приговором Березниковского городского суда 26-летний житель Санкт-Петербурга признан виновным в попытке сбыта наркотиков в особо крупном размере. Об этом сообщают в ГУ МВД по Пермскому краю.

В начале 2023 года в одном из подъездов в Березниках сотрудники подразделения по контролю за оборотом наркотиков задержали мужчину 1998 года рождения. В ходе осмотра его съемной квартиры сыщики обнаружили и изъяли 11 тысяч 500 свертков, перемотанных изолентой, и полимерный пакет, в которых хранилось порошкообразное вещество бежевого цвета. Один тайник находился в коробке под кроватью, другой был оборудован в газовой плите.

Согласно заключению эксперта, исследованные объекты являются наркотическими средствами — метадон весом свыше 800 граммов и героин — почти 4,5 килограмма. Подозреваемый был заключен под стражу.

В ходе следствия установлено, что мужчина делал тайники-закладки с запрещенными веществами в Березниках. Фигурант получил крупную партию наркотиков в Перми, перевез ее в Березники и приготовил к последующему незаконному сбыту.

Суд признал мужчину виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30 ч. 5 ст. 228.1 Уголовного кодекса Российской Федерации «Покушение на незаконный сбыт наркотических средств в особо крупном размере» и приговорил его к 9 годам 6 месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима и штрафу в размере 300 тыс. рублей. Приговор не вступил в законную силу.

В августе в Пермском крае утверждено обвинительное заключение по уголовному делу о незаконном обороте более 25 кг наркотиков. Оно предъявлено двум участникам организованной преступной группы, сообщает прокуратура Пермского края.

Обвиняемые входили в группу, которая действовала на территории Пермского края, Республики Татарстан, Свердловской, Курганской областей и других регионов.

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