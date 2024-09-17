Житель Петербурга в Березниках попался с более чем 5 килограммами наркотиков

В начале 2023 года в одном из подъездов в Березниках сотрудники подразделения по контролю за оборотом наркотиков задержали мужчину 1998 года рождения. В ходе осмотра его съемной квартиры сыщики обнаружили и изъяли 11 тысяч 500 свертков, перемотанных изолентой, и полимерный пакет, в которых хранилось порошкообразное вещество бежевого цвета. Один тайник находился в коробке под кроватью, другой был оборудован в газовой плите.