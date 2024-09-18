Эксперты рассказали, как рост утильсбора повлиял на авторынок в России и кто виноват

Posted 18 сентября, 11:22
Published 18 сентября, 11:22
Modified 18 сентября, 11:24
Updated 18 сентября, 11:24
В России повысят размер утилизационного сбора на популярные автомобили — уже с 1 октября он вырастет в среднем на 250 тыс. рублей. Однако это не поможет наладить производство иномарок в стране. Журналисты издания «Новые известия» разбирались, зачем введена такая мера и как это отразится на людях.
В пятницу, 13 сентября, была утверждена долгосрочная шкала индексации утилизационного сбора на легковые и коммерческие автомобили. В Минпромторге говорят, что эта мера введена на пользу: повышение сбора должно стимулировать иностранных производителей открывать заводы по сбору в РФ. Предприятия будут платить налоги и создавать новые рабочие места за счет возврата утильсбора российским производителям в виде субсидий.
Еще в июле власти Китая провели совещание со своим автопроизводителями и порекомендовали им не инвестировать в Индию, Турцию и Россию в связи с политическими рисками. Новость стала известна в день утверждения правительством РФ утильсбора.
Получилось, что в России автомобили становятся дороже ради появления новых заводов, однако строить эти заводы китайские производители в России не могут. По мнению экспертов, в Минпромторге понимают: сложно ожидать переноса заводов китайских компаний в Россию, учитывая реалии глобального бизнеса и международные экономические ситуации.
В Минпромторге понимают, что локализовать производство до нужного уровня непросто. Для получения частичных субсидий необходимо в текущем году иметь уровень локализации не менее 30%. Полная компенсация возможна лишь при локализации на уровне не менее 50%.
Но процесс открытия новых предприятий длится годами. К примеру, в 2020 году Минпромторг заключил специнвестконтракт с заводом HAVAL в Туле, и лишь в марте 2024 года начал работать завод по выпуску моторов. При этом на предприятии не занимаются литьем и не выпускают компоненты — лишь собирают комплектующие из китайских деталей. Вот и сейчас если производитель захочет локализоваться в РФ, то это будет сделано лишь через несколько лет. Но уже в 2026 году полный возврат утильсбора возможен только в случае 70%-ной локализации. И требования ужесточаются ежегодно.
Создание полного самодостаточного производства китайских автомобилей в России является сложной задачей. Необходимо будет приобретать другие комплектующие, производимые за рубежом, отмечают аналитики.
Все факторы выступают против локализации китайских автомобилей в России. Возвращать утилизационный сбор смогут только АвтоВАЗ и УАЗ. По словам председателя правления Международной конфедерации обществ потребителей Дмитрия Янина, из-за повышения утильсбора машины подорожают примерно на 10%. Некоторое время россияне будут привыкать к новым ценам, продажи пойдут на спад. А если упадет и курс рубля, то спрос на авто снизится еще больше.
Цены на новые автомобили могут вырасти на 15% точно, на марки из Китая — до 10%, говорит гендиректор компании «Мой Автопрокат» Дмитрий Матвеев. И производители из Китая вряд ли согласятся переносить предприятия в Россию, так как они очень долго окупаются.
Есть и иная точка зрения. «Даже с учетом принятых изменений российским автомобилистам не стоит опасаться, что индексация утильсбора спровоцирует значительные скачки цен на автомобили, особенно собираемые в России», — возражает генеральный директор ГК «АВТОДОМ» Андрей Ольховский.
Дмитрий Матвеев отмечает, что на 2024 год перед автодилерами поставлены завышенные планы по продажам, поэтому они надеются выполнить их хотя бы до конца года. При этом цены на машины с пробегом тоже вырастут, так как на них увеличится спрос. Но утверждать, что предложения на вторичном рынке увеличатся, пока преждевременно.
Новые автомобили станут дороже, хорошие подержанные машины тоже вырастут в цене и будут «разлетаться» на рынке. Однако новые заводы не откроются, да и потребителям лучше не станет. Решение Минпромторга не учитывает, что повышение утильсбора приведет к падению спроса. Возможно, оно будет выгодно только АвтоВАЗу, говорят эксперы.
По словам аналитиков, истинной целью таких жестких мер может являться и попытка контролировать ввоз в Россию иностранных автомобилей, а также увеличить поступления в госбюджет. По информации «Автостата», с января по август текущего года ТОП-10 самых популярных марок в России продали 792 тыс. 648 автомобилей, из них чуть более 511 тыс. — это машины китайских брендов с двигателем объемом от 1 до 2 л. Только за год самые популярные бренды могут продать более 766 тыс. автомобилей. Если в следующем году уровень продаж останется прежним, то госбюджет получит дополнительно около 200 млрд рублей.
При этом и «АвтоВАЗ» повышает цены на автомобили Lada — они выше, чем в Беларуси. В Минске Lada Vesta в комплектации Special Edition можно купить за 45 тыс. 350 белорусских рублей, или 1,26 млн рублей по нынешнему курсу. В Москве Lada Vesta в близкой комплектации Comfort стоит почти 1,54 млн рублей.
Россияне переплачивают за отсутствие должной конкуренции, говорит вице-президент Национального автомобильного союза Ян Хайцеэр. В Беларусь в большом количестве ввозят поддержанные иномарки, и АвтоВАЗ не завышает цены так значительно, как в России. А у нас Минпромторг дает предприятию полную свободу в вопросе ценовой политики.
В ожидании подорожания автомобилей россияне уже начали покупать машины — это делают даже те, кто не планировал покупку. И дилеры отменяют скидки и спецпредложения. Эксперты присоединяются: если есть необходимость в личном автомобиле, лучше не затягивать с покупкой, ведь дешевле машины не станут.