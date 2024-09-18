Эксперты рассказали, как рост утильсбора повлиял на авторынок в России и кто виноват

Но процесс открытия новых предприятий длится годами. К примеру, в 2020 году Минпромторг заключил специнвестконтракт с заводом HAVAL в Туле, и лишь в марте 2024 года начал работать завод по выпуску моторов. При этом на предприятии не занимаются литьем и не выпускают компоненты — лишь собирают комплектующие из китайских деталей. Вот и сейчас если производитель захочет локализоваться в РФ, то это будет сделано лишь через несколько лет. Но уже в 2026 году полный возврат утильсбора возможен только в случае 70%-ной локализации. И требования ужесточаются ежегодно.