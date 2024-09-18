Глава СК поручил возбудить дело из-за аварийного дома в Красновишерске

В приемную главы СКР обратилась пенсионерка по вопросу нерасселения аварийного дома по ул. Толстова в Красновишерске, где она проживает. Здание было построено в 1970 году, срок его сноса обозначен на 2030 год. «В муниципальной квартире заявительницы разрушаются потолочные перекрытия, конструкции здания сгнили», — пояснили в пресс-службе СУ СК.