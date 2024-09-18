Глава СК поручил возбудить дело из-за аварийного дома в Красновишерске

Posted 18 сентября, 09:33
Published 18 сентября, 09:33
Modified 18 сентября, 09:35
Updated 18 сентября, 09:35
Председатель СУ СКР Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело в связи с обращением о нерасселении аварийного дома в Красновишерске. Об этом сообщил Информационный центр Следкома РФ.
В приемную главы СКР обратилась пенсионерка по вопросу нерасселения аварийного дома по ул. Толстова в Красновишерске, где она проживает. Здание было построено в 1970 году, срок его сноса обозначен на 2030 год. «В муниципальной квартире заявительницы разрушаются потолочные перекрытия, конструкции здания сгнили», — пояснили в пресс-службе СУ СК.
Жительнице Красновишерска до сих пор не предоставлено благоустроенное жилье. Неоднократные обращения в компетентные органы не увенчались успехом. По данному факту следствием была проведена проверка.
Доклад о предварительных и окончательных результатах расследования будет предоставлен и. о. руководителя СУ СК России по Пермскому краю Валерием Сафоновым. Исполнение поручения поставлено на контроль в центральном аппарате ведомства.