МЧС предупредило о высокой опасности пожаров в Прикамье

В случае пожара нужно: сообщить в пожарную охрану по номеру 101 с мобильного телефона (со стационарного телефона — 01), указать наименование объекта защиты, адрес места расположения объекта, место возникновения пожара, а также свою фамилию; принять меры по эвакуации людей, а при условии отсутствия угрозы жизни и здоровью — меры по тушению пожара в начальной стадии.