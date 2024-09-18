МЧС предупредило о высокой опасности пожаров в Прикамье

Posted 18 сентября, 11:40
Published 18 сентября, 11:40
Modified 18 сентября, 11:40
Updated 18 сентября, 11:40
С 19 по 21 сентября по Пермскому краю прогнозируется высокая пожарная опасность 4 класса. Об этом предупреждает МЧС Прикамья со ссылкой на Пермский ЦГМС.
ГУ МЧС настоятельно рекомендует пермякам соблюдать требования пожарной безопасности. Топить печи в банях, разводить костры и открытый огонь в парках и на сельхозугодиях нужно предельно аккуратно.
В случае пожара нужно: сообщить в пожарную охрану по номеру 101 с мобильного телефона (со стационарного телефона — 01), указать наименование объекта защиты, адрес места расположения объекта, место возникновения пожара, а также свою фамилию; принять меры по эвакуации людей, а при условии отсутствия угрозы жизни и здоровью — меры по тушению пожара в начальной стадии.