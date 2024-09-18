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Posted 18 сентября, 11:40

Published 18 сентября, 11:40

Modified 18 сентября, 11:40

Updated 18 сентября, 11:40

МЧС предупреждает о высокой опасности пожаров в Пермском крае

МЧС предупредило о высокой опасности пожаров в Прикамье

18 сентября 2024, 11:40
Фото: Изображение Midjourney

МЧС предупреждает о высокой опасности пожаров в Пермском крае

При разведении костров, открытого огня и топке печей нужно соблюдать требования пожарной безопасности.

С 19 по 21 сентября по Пермскому краю прогнозируется высокая пожарная опасность 4 класса. Об этом предупреждает МЧС Прикамья со ссылкой на Пермский ЦГМС.

ГУ МЧС настоятельно рекомендует пермякам соблюдать требования пожарной безопасности. Топить печи в банях, разводить костры и открытый огонь в парках и на сельхозугодиях нужно предельно аккуратно.

В случае пожара нужно: сообщить в пожарную охрану по номеру 101 с мобильного телефона (со стационарного телефона — 01), указать наименование объекта защиты, адрес места расположения объекта, место возникновения пожара, а также свою фамилию; принять меры по эвакуации людей, а при условии отсутствия угрозы жизни и здоровью — меры по тушению пожара в начальной стадии.

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