Один из старейших музеев Пермского края в авангарде цифровизации

Благодаря компании ООО «ИнфоТех» и их билетной системе TicketNet® в Чердынском краеведческом музее установлено две кассы. Одна расположена в Чердыни в выставочном зале музея по ул. Юргановская, 60. Вторая касса находится в Ныробе в Центре памяти М. Н. Романова — одном из структурных подразделений музея. Также для удобства посетителей в музее истории веры по ул. Успенская, 59 можно купить билеты в терминале самообслуживания. Очень удобно, если вы планируете посетить только это здание музейного комплекса.