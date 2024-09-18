Один из старейших музеев Пермского края в авангарде цифровизации

Posted 18 сентября, 06:00
Published 18 сентября, 06:00
Modified 18 сентября, 06:00
Updated 18 сентября, 06:00
Но это только внешняя составляющая. Ведь в музее полностью поменялась система учёта посещаемости и продажи билетов. Это целый комплекс оборудования и программного обеспечения!
В 2023 году Чердынский музей получил федеральную поддержку в рамках национального проекта «Культура» на внедрение билетно-пропускной системы. Процедурой конкурсного отбора была определена фирма поставщик — ООО «ИнфоТех», которая занималась установкой и запуском всего необходимого оборудования.
Посетители уже оценили удобство покупки билетов: «Теперь не приходится долго стоять в очереди к кассе, чтобы приобрести заветный билет для входа в одно из зданий музея. Порадовало и то, что сам внешний вид музейной кассы обновился», — говорит один из гостей музея Евгений.
Сотрудники музея отмечают, что продавать билеты на кассе стало куда удобнее и быстрее. «Всё автоматизировано, всего лишь несколько нажатий клавиш, и вот посетители уже отправляются гулять по залам», — поделалась одна из кассиров Раиса Владимировна.
Благодаря компании ООО «ИнфоТех» и их билетной системе TicketNet® в Чердынском краеведческом музее установлено две кассы. Одна расположена в Чердыни в выставочном зале музея по ул. Юргановская, 60. Вторая касса находится в Ныробе в Центре памяти М. Н. Романова — одном из структурных подразделений музея. Также для удобства посетителей в музее истории веры по ул. Успенская, 59 можно купить билеты в терминале самообслуживания. Очень удобно, если вы планируете посетить только это здание музейного комплекса.
Чтобы купить билет на сайте https://cherdynmuseum.ru/ нужно просто нажать кнопку «Купить билет», это стало тоже возможно в рамках федерального проекта «Культура» и благодаря внедрению программного обеспечения компании ООО «ИнфоТех». Теперь вы с лёгкостью можете приобрести входные и экскурсионные билеты на сайте музея, выбрав нужный объект для посещения, возрастную категорию и количество человек.
Сейчас билетная система в музее уже полностью функционирует и готова к работе. Если вы собираетесь отправиться в путешествие, смело заходите на сайт Чердынского музея, узнавайте актуальную информацию о режиме работы и как записаться на экскурсию, покупайте билет и приезжайте в Чердынь!