Пермская чиновница дважды оболгала пермяка

В 2022 году осужденная, будучи должностным лицом муниципальной службы, уполномоченным составлять протоколы об административных правонарушениях, совершила служебный подлог и фальсификацию доказательств. Она дважды умышленно внесла в протокол об административном правонарушении, предусмотренном ст. 9.1 Закона Пермского края № 460-ПК, сведения о мужчине, который на самом деле не вел торговлю в неустановленном месте. После изготовления протокола об административном правонарушении и документов, направила административные материалы для рассмотрения на судебный участок. Мужчина был незаконно привлечен к административной ответственности.