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Posted 18 сентября, 06:15

Published 18 сентября, 06:15

Modified 18 сентября, 07:23

Updated 18 сентября, 07:23

Чиновница из Перми дважды неправдиво обвиняла пермяка в нелегальной торговле

Пермская чиновница дважды оболгала пермяка

18 сентября 2024, 06:15
Фото: пресс-служба краевого суда

Чиновница из Перми дважды неправдиво обвиняла пермяка в нелегальной торговле

В отношении мужчины составлялись админпротоколы

В Перми бывшая чиновница дважды обвинила жителя города в нелегальной торговле. Сейчас ее дело было рассмотрено Индустриальным районным судом, сообщает пресс-служба краевого суда.

В 2022 году осужденная, будучи должностным лицом муниципальной службы, уполномоченным составлять протоколы об административных правонарушениях, совершила служебный подлог и фальсификацию доказательств. Она дважды умышленно внесла в протокол об административном правонарушении, предусмотренном ст. 9.1 Закона Пермского края № 460-ПК, сведения о мужчине, который на самом деле не вел торговлю в неустановленном месте. После изготовления протокола об административном правонарушении и документов, направила административные материалы для рассмотрения на судебный участок. Мужчина был незаконно привлечен к административной ответственности.

Суд признал пермячку виновной в совершении двух преступлений, предусмотренных ст. 292 ч.2 УК РФ, а также двух преступлений, предусмотренных ст. 303 ч.1 УК РФ, и назначил ей наказание в виде лишения свободы на срок 2 года. В соответствии со ст. 73 УК РФ назначенное наказание считать условным, установив испытательный срок 2 года.

Уголовное дело направлено в Пермский краевой суд для рассмотрения апелляционной жалобы осужденной и апелляционного представления заместителя прокурора района.

В августе Индустриальный районный суд Перми вынес приговор бывшему сотруднику сектора потребительского рынка районной администрации.

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#Общество#Суд#Пермь#Чиновник
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