Пермяки могут отследить маршруты муниципальных автобусов на онлайн-картах

Для того, чтобы воспользоваться новой опцией, нужно открыть приложение «Яндекс.Карты» или «Яндекс.Go» или войти через браузер. Затем выберите нужную остановку и получите информацию о примерном времени прибытия автобуса в ту или иную точку. Ранее в сервисе «Яндекс.Карты» появилась возможность отслеживать речной маршрут «Пермь — Закамск».