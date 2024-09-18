Пермяки могут отследить маршруты муниципальных автобусов на онлайн-картах

Posted 18 сентября, 07:07
Published 18 сентября, 07:07
Modified 18 сентября, 07:09
Updated 18 сентября, 07:09
Более 560 муниципальных и межмуниципальных автобусных маршрутов Пермского края можно отследить в сервисе «Яндекс.Карты». Ранее такой возможности не было — пермяки могли лишь посмотреть расписание автобусов в границах Перми.
Теперь на картах отображаются автобусы, которые ездят в Соликамске, Ильинском, Чайковском, Кунгуре, Чердыни, Юрле, Барде, Суксуне, Лысьве, Добрянке, Карагае, Оханске, Сиве, Краснокамске, Губахе и так далее. Скоро команда сервиса и региональное Мининформразвития и связи планируют добавить в сервис автобусы Гайн, Березовского, Осы, Кочево, Юсьвы, Частых и других населенных пунктов.
Для того, чтобы воспользоваться новой опцией, нужно открыть приложение «Яндекс.Карты» или «Яндекс.Go» или войти через браузер. Затем выберите нужную остановку и получите информацию о примерном времени прибытия автобуса в ту или иную точку. Ранее в сервисе «Яндекс.Карты» появилась возможность отслеживать речной маршрут «Пермь — Закамск».