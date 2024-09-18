«Первая в России Джоконда». Пермячка объяснила экстравагантную смену фамилии

Posted 18 сентября, 12:02
Published 18 сентября, 12:02
Modified 18 сентября, 12:04
Updated 18 сентября, 12:04
Пермячка решила официально стать Джокондой. О своем решении она сообщила на странице «ВКонтакте». «Первая в России Джоконда в паспортном столе Перми. Я меняю фамилию — историческая глава в моей жизни. <…> И теперь я буду Джоконда Вера Владимировна», — пишет девушка.
По словам Веры, она с детства увлекалась рисованием и любит творчество. Сейчас пермячка работает визажистом и около трех лет экспериментирует в сфере грима и арт-макияжа. Поэтому она решила попробовать воссоздать загадочный образ со всемирно известного полотна «Мона Лиза», или «Джоконда» художника Леонардо да Винчи. «Я всегда была очарована этой картиной и ее историей. Возможно, именно поэтому я решила взять фамилию Джоконда и воссоздать образ Моны Лизы на своем лице», — объясняет девушка.
Дочь Веры поддержала ее в комментариях. Она написала, что не каждый на такое решится, и «прикольно быть одной-единственной с такой фамилией». Мнения остальных подписчиков девушки разделились, но большинство высказались положительно, а некоторые отметили, что Вера действительно похожа на музу Леонардо да Винчи.
Ранее в управлении ЗАГС администрации Перми рассказали, какими необычными именами горожане называли своих детей. Также власти решили выдавать многодетным семьям чайные ложки в честь логотипа Года семьи.