«Первая в России Джоконда». Пермячка объяснила экстравагантную смену фамилии

По словам Веры, она с детства увлекалась рисованием и любит творчество. Сейчас пермячка работает визажистом и около трех лет экспериментирует в сфере грима и арт-макияжа. Поэтому она решила попробовать воссоздать загадочный образ со всемирно известного полотна «Мона Лиза», или «Джоконда» художника Леонардо да Винчи. «Я всегда была очарована этой картиной и ее историей. Возможно, именно поэтому я решила взять фамилию Джоконда и воссоздать образ Моны Лизы на своем лице», — объясняет девушка.