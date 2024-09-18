Полиция и ФСБ изъяли у пермяка контрафактный алкоголь на 3 миллиона рублей

Во время обысков в гараже и автомобиле Land Cruiser обвиняемого было обнаружено и изъято более 12 тысяч бутылок немаркированной алкогольной продукции, общей стоимостью около 3 миллионов рублей, а также около полутора тысяч бутылок спиртного с поддельными товарными знаками, стоимостью около полумиллиона рублей.