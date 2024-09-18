Полиция и ФСБ изъяли у пермяка контрафактный алкоголь на 3 миллиона рублей

Posted 18 сентября, 07:33
Published 18 сентября, 07:33
Modified 18 сентября, 07:35
Updated 18 сентября, 07:35
В Свердловском райсуде в ближайшее время начнут рассматривать уголовное дело в отношении торговца паленым алкоголем Марсала Ясар оглы Пашаева, сообщили сегодня одновременно пресс-службы УФСБ по Пермскому краю и регионального главка МВД. Дело поступило судье Валерию Слобожанинову, дата начала его рассмотрения пока не назначена.
Как стало известно журналисту Properm.ru от источников в правоохранительных органах, у предпринимателя был в аренде контейнер на улице Лукоянова в районе бывшего оптового рынка «Гача», где он хранил контрафактную продукцию и был задержан минувшей зимой.
Как сообщили официально силовые ведомства, Пашаев обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных п. «б» ч. 6 ст. 171.1 «Приобретение, хранение, перевозка в целях сбыта и продажа немаркированной алкогольной продукции, подлежащей обязательной маркировке федеральными специальными марками, совершенные в особо крупном размере», а также ч. 1 ст. 180 «Незаконное использование чужого товарного знака и сходных с ним обозначений для однородных товаров, если это деяние совершено неоднократно и причинило крупный ущерб, то есть совершил преступление» УК РФ.
По версии следствия, Пашаев причастен к сбыту немаркированной алкогольной продукции. Противоправная деятельность мужчины была пресечена в декабре 2022 года сотрудниками отдела по борьбе с организованной преступностью Главного управления МВД России по Пермскому краю совместно с коллегами из регионального управления ФСБ.
Во время обысков в гараже и автомобиле Land Cruiser обвиняемого было обнаружено и изъято более 12 тысяч бутылок немаркированной алкогольной продукции, общей стоимостью около 3 миллионов рублей, а также около полутора тысяч бутылок спиртного с поддельными товарными знаками, стоимостью около полумиллиона рублей.
Фигурант полностью признал свою вину. На время расследования ему избиралась мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.