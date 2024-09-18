Пора подводить итоги. Как за 10 лет изменились парки и сады Перми

— Ни для кого не секрет, что парк находился в состоянии стагнации. Он работал на советском ресурсе: аттракционном оборудовании 80-х, сервисе, застрявшем на излете 2000-ных. Первое, что говорили люди, приезжавшие из центра города: «Ой, тут все как в моем детстве, почти ничего не изменилось!» Я с уважением отношусь к наследию советского периода, но парку нужно было идти в ногу со временем.