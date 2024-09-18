Пора подводить итоги. Как за 10 лет изменились парки и сады Перми

Posted 18 сентября, 04:19
Published 18 сентября, 04:19
Modified 18 сентября, 07:11
Updated 18 сентября, 07:11
— Давайте обратимся к истокам. Как вы стали директором муниципального автономного учреждения культуры «ПермьПарк»?
— Летом 2013 года я участвовала в конкурсе на должность руководителя парка культуры и отдыха Кировского района. Представила свою концепцию развития этой территории с учетом исторической ценности места. В августе того года я стала директором.
— Новая должность и новый жизненный этап всегда связаны с новыми идеями. С чего началась ваша работа?
— Ни для кого не секрет, что парк находился в состоянии стагнации. Он работал на советском ресурсе: аттракционном оборудовании 80-х, сервисе, застрявшем на излете 2000-ных. Первое, что говорили люди, приезжавшие из центра города: «Ой, тут все как в моем детстве, почти ничего не изменилось!» Я с уважением отношусь к наследию советского периода, но парку нужно было идти в ногу со временем.
Мне захотелось сделать его современным, безопасным и комфортным для пребывания посетителей. Поднять на новый уровень. Первым делом мы оформили все юридические документы, связанные с деятельностью учреждения и сделали бесплатный Wi-Fi для посетителей. Мы привлекли партнеров и по соглашению о совместном инвестировании построили большой зеркальный лабиринт и открыли веревочный городок Monkey Park, а на дорожки аллей парка нанесли мудрые высказывания известных людей.
— Сейчас парк «Счастье есть» известен пермякам и работает круглый год. В нем открывали ледовый городок «Черное море», устанавливали 18-метровую искусственную ель, а летом устраивают пенные вечеринки. С годами жители Кировского района привыкли к подобным праздникам. Расскажите, как появилось имя и как оно изменило жизнь парка?
— В конце декабря 2014 года по итогам народного конкурса «Имя парка» у него появилось имя «Счастье есть». Название, предложенное Иваном Никулиным, прижилось и стало узнаваемым. В период с 2013 по 2024 год парк обновил около 70% аттракционов, перешел на всесезонный режим работы, в десятки раз увеличилось количество посетителей.
— Изменения заметили в администрации города Перми. Каким был посыл чиновников десять лет назад?
— В 2014 году при поддержке администрации города на базе парка было создано новое учреждение — муниципальное автономное учреждение культуры «ПермьПарк». Его цель была сделать парки, сады и скверы предметами гордости жителей и частью брендовой истории Перми.
В конце 2014 года с целью повышения качества организации досуга пермяков сад имени В. Л. Миндовского был передан в управление муниципального автономного учреждения культуры «ПермьПарк». Мы определили принципы деятельности учреждения, разработали концепцию развития парка «Счастье есть» и сада имени Миндовского. Десять лет назад в саду не было даже электричества для проведения мероприятий. Благодаря нашей работе сад стал популярной площадкой Индустриального района.
— Что изменилось в саду с момента его передачи в управление «ПермьПарка» ?
— Увеличилось количество мероприятий, сад перешел на всесезонный режим работы.
Каждую зиму жители района приходят сюда, чтобы полюбоваться новогодним оформлением и ледовым городком, а также покататься на аттракционах.
Здесь можно перекусить и выпить кофе. В саду появились стильные сервисные модули. Также обустроены новая сцена, детская инклюзивная площадка, игровые и спортивные пространства, специализированная площадка для выгула и дрессировки собак.
Визитной карточкой сада стали белоснежные зонтики, лаунж-шатер и мебель для отдыха посетителей. Еще один подарок для жителей к 60-летию сада и 50-летию Индустриального района сделало АО «Сибур-Химпром». Сад украсили новые скамейки и урны из переработанного пластика. Кроме того, на территории проведено озеленение, высажены десятки хвойных и лиственных д еревьев, разбиты цветники и клумбы.
— В августе 2015 года в управление перешел парк имени А. П. Чехова, в 2016 году — сад имени Я. М. Свердлова. Чуть позже к вашему учреждению присоединяется обновленная центральная часть набережной реки Камы. Каким образом удалось сделать ее популярной для пермяков и гостей города?
— Администрация Перми запустила проект «Кухня на набережной», где пермяки давали обратную связь по представленному мастер-плану набережной (от спуска на Соборной площади до «Гастропорта»). На сегодняшний день набережная — это результат соучаствующего проектирования, где пожелания жителей воплотились в реальность.
— И это еще не все: потом был 68-й квартал эспланады, расположенный между улицами Попова и Куйбышева, возле здания Законодательного собрания. Расскажите, что удалось сделать?
— Сейчас многие и не вспомнят, каким был квартал. В то время перед нами стояла задача сделать из «чистого картофельного поля», как называли его ранее пермяки, уникальную локацию со смыслами и событиями. Жители города активно в этом участвовали.
— Какие основные показатели эффективности работы учреждения вы можете перечислить?
— «ПермьПарк» научился зарабатывать. Если говорить об итогах 2023 года, то на каждый выделенный бюджетный рубль мы заработали полтора рубля. Это позволяло оперативно решать задачи, связанные с содержанием и благоустройством парков, а также направлять средства на обновление оборудования.
— Одиннадцать лет успешной работы строятся на профессиональных компетенциях и личных качествах. Поделитесь секретами своей работы.
— Во-первых, мои сотрудники — это профессионалы, решавшие нестандартные задачи. Нам удавалось находить партнеров и коллег, которые были нацелены на результат. Вместе мы вдохновлялись идеями и двигались к большим и малым переменам.
Во-вторых, к любому сотруднику необходим индивидуальный подход, ведь у каждого своя мотивация. Задача руководителя — грамотно определить роль специалиста в процессе работы для достижения общей цели. В своей деятельности я использовала принципы проектного управления.
В-третьих, нами были разработаны механизмы привлечения партнеров и инвесторов, благодаря которым удавалось решать определенные вопросы. Так, в саду имени В. Л. Миндовского благодаря сотрудничеству с пермскими компаниями появились воркаут- и инклюзивная площадки. Уходя из «ПермьПарк», я оставляю актив благодарных посетителей и сильное учреждение, имеющее стабильные источники дохода.