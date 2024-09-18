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Posted 18 сентября, 05:41

Published 18 сентября, 05:41

Modified 18 сентября, 10:35

Updated 18 сентября, 10:35

В Осе 19 сентября простятся с погибшим на СВО 44-летним контрактником

Позвонил сестре за два дня до гибели. В Осе простятся с погибшим участником СВО

18 сентября 2024, 05:41
Фото: 1MI; пресс-служба администрации Осинского городского округа

В Осе 19 сентября простятся с погибшим на СВО 44-летним контрактником

Сюжет
Военная операция на Украине
Мужчина посмертно награжден Орденом Мужества.

У Осинского центра культуры и досуга завтра, 19 сентября, в 11:00 состоится прощание с погибшим на СВО Владимиром Мельниковым. Он родился 9 апреля 1980 года, учился в школе №1, окончил 9 классов, а затем выучился на сварщика в техникуме Кургана. После окончания учебы Мельников служил в армии на Дальнем Востоке, в городе Находка.

После армии мужчина вернулся домой и работал сварщиком, в разное время трудился на разных производствах города и за его пределами. 22 ноября прошлого года он подписал контракт с Минобороны РФ и отправился на СВО. Часто звонил родным, был немногословен: «Все нормально, все хорошо». как сообщили в пресс-службе администрации городского округа, в последний раз он позвонил сестре 3 сентября текущего года.

Владимир Мельников погиб 5 сентября. В результате атаки он был смертельно ранен, когда направлялся на задание через реку Конка. Военнослужащий посмертно награжден Орденом Мужества.

Ранее в Осинском округе простились с погибшими командиром отделения военной разведки и пулеметчиком.

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#Общество#Военная операция на Украине#Пермь#Сво
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