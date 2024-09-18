Позвонил сестре за два дня до гибели. В Осе простятся с погибшим участником СВО

Posted 18 сентября, 05:41
Published 18 сентября, 05:41
Modified 18 сентября, 10:35
Updated 18 сентября, 10:35
У Осинского центра культуры и досуга завтра, 19 сентября, в 11:00 состоится прощание с погибшим на СВО Владимиром Мельниковым. Он родился 9 апреля 1980 года, учился в школе №1, окончил 9 классов, а затем выучился на сварщика в техникуме Кургана. После окончания учебы Мельников служил в армии на Дальнем Востоке, в городе Находка.
После армии мужчина вернулся домой и работал сварщиком, в разное время трудился на разных производствах города и за его пределами. 22 ноября прошлого года он подписал контракт с Минобороны РФ и отправился на СВО. Часто звонил родным, был немногословен: «Все нормально, все хорошо». как сообщили в пресс-службе администрации городского округа, в последний раз он позвонил сестре 3 сентября текущего года.
Владимир Мельников погиб 5 сентября. В результате атаки он был смертельно ранен, когда направлялся на задание через реку Конка. Военнослужащий посмертно награжден Орденом Мужества.
Ранее в Осинском округе простились с погибшими командиром отделения военной разведки и пулеметчиком.