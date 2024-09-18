Позвонил сестре за два дня до гибели. В Осе простятся с погибшим участником СВО

После армии мужчина вернулся домой и работал сварщиком, в разное время трудился на разных производствах города и за его пределами. 22 ноября прошлого года он подписал контракт с Минобороны РФ и отправился на СВО. Часто звонил родным, был немногословен: «Все нормально, все хорошо». как сообщили в пресс-службе администрации городского округа, в последний раз он позвонил сестре 3 сентября текущего года.