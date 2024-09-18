Роботы-повара смогут готовить более 200 блюд за считанные минуты

Posted 18 сентября, 07:56
Published 18 сентября, 07:56
Modified 18 сентября, 07:56
Updated 18 сентября, 07:56
Недавно разработчики создали пятое поколение роботов, которые работают на кухне компании, являющейся полностью автоматизированной, и могут выполнять все функции, связанные с приготовлением пищи: подбирать ингредиенты, готовить, подавать очищать. Данный процесс абсолютно не требует человеческого вмешательства, передает newkhakasiya.online.
В планах компании — производство тридцати тысяч единиц оборудования и получение более 250 миллионов долларов дохода.
Кухня компании включает в себя кладовую, мультиварку и конвейерную ленту. С помощью этих компонентов система заменяет до трех шеф-поваров и может приготовить более двухсот блюд.
В процессе готовки роботы выполняют различные задачи. После выбора на цифровом устройстве роботизированный повар извлекает нужные ингредиенты, добавляет в блюда приправы и масло, жарит, распределяет еду по тарелкам, выполняет другие функции.
Когда пища приготовлена, робот моет оборудование. Причем уходит на этот процесс не более пятнадцати секунд.
Компания Hestia запатентовала технологию, позволяющую системе контролировать объем ингредиентов, температурный режим и время приготовления.
Приготовленные с помощью такой системы блюда отличаются высоким качеством. Роботы Hestia способны готовить около 60 блюд в час.