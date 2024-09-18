С экс-вице-премьера Прикамья пытаются взыскать почти 68 миллионов рублей

По словам адвоката Елены Лопаевой Александра Березина, заявление об УДО его подзащитная пока подать не может, так как для этого ей надо не менее шести месяцев срока отбыть именно в определённом ей учреждении. Датой вероятного заявления об УДО станет 25 октября 2024 года.