С экс-вице-премьера Прикамья пытаются взыскать почти 68 миллионов рублей

Posted 18 сентября, 04:59
Published 18 сентября, 04:59
Modified 18 сентября, 05:00
Updated 18 сентября, 05:00
Индустриальный районный суд Перми 17 сентября полностью удовлетворил требования благотворительного фонда «Содействие-XXI век» к бывшему зампредседателю правительства — руководителю аппарата правительства Пермского края Елене Лопаевой о возмещении ущерба. Сумма ущерба определена в 67,69 млн рублей, сообщает «РБК-Пермь».
Лопаева отбывает 4-летний срок лишения свободы в хозотряде СИЗО-5 Пермь. Если решение вступит в законную силу, с 54-летней ответчицы будет взыскиваться ущерб за хищение 67,69 млн рублей.
Елена Лопаева отбывает четырехлетний срок в СИЗО за хищение 68 млн рублей у фонда «Содействие XXI век». Вину она не признает. Осужденная просила об отсрочке наказания до 3 ноября 2025 года, когда её младшему из четырех детей исполнится 14 лет.
14 июня Мотовилихинский районный суд Перми отказал ей. 30 июля Пермский краевой суд признал это решение законным. После проверки специалистами регионального минсоцразвития выяснилось, что воспитанием успешно занимаются папа и бабушка. У мальчика хорошие условия проживания: отдельная комната и учеба сразу в двух образовательных учреждениях.
По словам адвоката Елены Лопаевой Александра Березина, заявление об УДО его подзащитная пока подать не может, так как для этого ей надо не менее шести месяцев срока отбыть именно в определённом ей учреждении. Датой вероятного заявления об УДО станет 25 октября 2024 года.