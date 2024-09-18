«Сложнее попасть, чем проплыть». Как и зачем инженер из Перми переплыла Босфор

Posted 18 сентября, 09:02
Published 18 сентября, 09:02
Modified 19 сентября, 04:00
Updated 19 сентября, 04:00
Межконтинентальный пролив через Босфор — ежегодное мероприятие, которое впервые состоялось в 1989 году. Организатором выступает Олимпийский комитет Турции, а спонсором — компания Samsung. Длина дистанции — 6,5 км. Чтобы попасть на соревнования, в Стамбул прилетают спортсмены и любители со всего мира, а слоты расходятся за считанные минуты.
— Расскажи, кем работаешь?
— Начальником отдела землеустроительных и кадастровых работ ГБУ «Центр технической инвентаризации и кадастровой оценки Пермского края». Я обычный человек из офиса, инженер, без физкультурного образования. В стартах начала участвовать четыре года назад. Когда покупала первый слот, думала: «В смысле, я буду платить за то, что мне надо пробежать или проплыть? А что мне дадут?» — «Ничего тебе не дадут». — «В смысле, мне ничего не дадут?». Да, денег не дают, берешь слот и плывешь.
— У тебя фирменная сумка — что в ней?
— Она дается в качестве стартового пакета, в который входят аккредитация, одноразовые тапочки и буклет участника, который содержит абсолютно всю информацию по заплыву. Также участникам дается подарочная символика — флаеры и плавательная шапочка, на которой напечатан индивидуальный номер спортсмена. Остальной мерч — за деньги, можно напечатать всё, что пожелаешь.
Самое необычное в заплыве — что в стоимость слота не входит медаль. Все привыкли, что когда ты, такой красавчик, финишируешь, тебе медаль вешают на шею, и стоишь, гордишься собой. Но особенность заплыва через Босфор в том, что медаль не входит в состав стартового пакета. Это дополнительная опция, которую можно получить заранее. При этом можно даже не плыть, не заморачиваться, а за три дня до заплыва прийти в сувенирную лавку и купить эту медаль!
— Церемония вручения медалей тоже не проводится?
— Когда ты вбегаешь в стартово-финишную зону из воды, пересекаешь с чипом финишную арку с магнитным ковриком, волонтеры снимают с тебя чип и выдают только полотенце. Это твое финишное наследие.
— А российские власти чем-то отметили, что ты переплыла Босфор?
— Нет, любые любительские старты важны исключительно для тебя. Никаких благодарственных писем.
— Какие ограничения существуют?
— Нельзя брать с собой спортивные часы, но «особо умные» пытаются спрятать их в шапочки или трусы. Однако спасатели и волонтеры при обнаружении нарушения «снимают» с дистанции — в итоговом протоколе время прохождения дистанции исключается. Также нужно уложиться в установленный лимит — 2 часа. В этом году 280 пловцов не финишировали по разным причинам: у кого-то возникла судорога, кого-то течением унесло под мост. Спасатели снимали их с дистанции.
Кроме часов, нужно снимать все кольца, браслеты, цепочки и серьги. Перед заплывом проверяют и маникюр, чтобы участники не травмировали, не поцарапали друг друга, поднимаясь из воды на понтон.
Когда приходишь на корабль, то снова проходишь проверку — взял ли ты с собой чип.
— А противопоказания по здоровью есть?
— Спорт существует для того, чтобы ты сохранил здоровье, а не для того, чтобы угробил. Чтобы получить аккредитацию, нужно письмо тренера, который подтверждает, что ты имеешь соответствующие навыки. Также необходима медицинская справка, которая дает допуск, а затем нужно эти документы загрузить на сайт Олимпийского комитета Турции. То есть я прохожу аккредитацию — я получаю допуск.
Это не марафонская и не ультрамарафонская дистанция, а история на преодоление. Пловцам дается ограниченное время, достаточное для такой скорости течения. На этот заплыв сложнее попасть, чем проплыть.
— Что вообще привело к этому решению — «а переплыву-ка я Босфор»? Зачем ты это сделала?
— Я пришла в плавание в 2020 году, в пермскую школу I Love Swimming, которая обучает с нуля. На тот момент я умела лишь держаться на воде, и то, как оказалось, неправильно. Я решила плавать, потому что у меня болела спина из-за сидячего режима работы. Подумала, надо что-то с этим делать.
Удивительно, что в этой школе меня не только научили плавать, но и позвали на заплывы на открытой воде. Я участвовала в соревнованиях, командных стартах. Поначалу это были небольшие дистанции, на которых ты стартуешь из одной точки и приплываешь в нее же. А дальше мне понравилось переплывать с одного берега на другой. И в 2021 году я впервые переплыла Каму, а через год 5-километровое озеро Тургояк.
— Что для тебя значит эта история с плаванием?
— Во-первых, это интересно — тусовка даже не суперспортсменов, а людей, которым это нравится. Ты чувствуешь свою причастность к чему-то позитивному, большему, чем просто работа. Для меня это история про общение.
Перед первым заплывом думаешь: «Ой, что будет?». Потом становится интересно: так, я в сотне, это хорошо. И начинаешь тренироваться на результат, появляется азарт. Но важно понимать, что всегда будут люди сильнее, по крайней мере, если ты любитель.
— Как был организован заплыв через Босфор?
— Маршрут заключается в том, чтобы переплыть с одного континента на другой — из Азии в Европу. Это пролив, в котором очень сильное течение, и скорость из года в год меняется: в 2024 году оно было слабее, чем в 2023-м.
В стартово-финишном городке пловцы распределяются на три корабля, по 800 человек на судно, и всех везут к точке старта, находящейся в 6,5 км от финиша. Это парк, который превращается на четыре дня в стартово-финишный городок, в нем все участники и зрители находятся перед заплывом. В 10:00 звучит гудок, и спортсмены стартуют с понтонов у кораблей. Если спортсмены рассчитывают на какой-то результат, то они несутся, сломя голову, и прыгают в воду. Так как я любитель, не имею такой подготовки и не претендую на место на тумбочке, то не торопилась. Я спокойно дождалась, пока толпа рассосется, и стартовала через 27 минут. Моей целью было, чтоб мне никто не навредил, прыгнув сверху. И получить удовольствие и эмоции.
— Старт спустя почти полчаса нарушением не считается?
— Проблемы нет, ведь время фиксируется по персональному электронному чипу, закрепленному на ноге. Твоя задача — перебежать магнитный коврик, а потом прыгнуть в воду и плыть.
Это может показаться сложным, но на самом деле всё очень легко и приходит с опытом участия в подобных соревнованиях. Организаторы и сопровождающие русскоязычные чаты в изобилии предоставляют информацию, подробно всё объясняют: куда, зачем, почему.
— Твой результат — чуть больше часа (1:05:51. — Properm.ru).
— Я попала в топ-50 по своей возрастной группе, и очень довольна результатом. Особенностью заплыва стало течение — здесь важной является не столько суперподготовка, сколько правильность выбора маршрута. Чем ближе твое положение к максимально холодному и быстрому потоку, тем быстрее доплывешь.
— Ты ориентировалась на других участников?
— Несильно, потому что их очень много, и мне некомфортно плыть в толпе. До заплыва я знакомилась с ориентирами. В Стамбуле собрался корабль с русскоязычными людьми, и один из победителей прошлого заплыва рассказывал, по какой траектории двигаться.
Когда ты находишься на воде, то можешь ориентироваться только на крупные неподвижные объекты, которые заранее выбираешь. У Босфора изломанная форма, и просто выбрать точку А или точку Б невозможно. С места старта ты не увидишь финиш: траектория и ориентиры на протяжении 6,5 км будут меняться. Я доверилась тем, кто уже проплывал, поэтому мне было легко.
— А как родные и друзья отреагировали на твое решение лететь в Турцию ради заплыва?
— Они постепенно в это погружались. С 2020 года я сначала плыла дистанции 1 км и более, потом уже чуть больше. Поэтому решение проплыть 6,5 км их не удивило.
Дело в том, что я два года безуспешно пыталась купить этот слот — регистрация открывается только раз в году. В этом году такая возможность была 3 и 4 января. Все слоты разлетаются за несколько минут! Квота на Россию — около 300 человек.
— Как начиналась подготовка?
— Мне помогло то, что я заранее нашла telegram-канал, в котором очень подробно расписаны все шаги, даже процесс подготовки по документам. Все готовятся самостоятельно. В прошедшем заплыве участвовали люди разного уровня подготовки и возраста: кто-то плавает три месяца, а кто-то 40 лет.
— Существуют ограничения по возрасту?
— Самые младшие участники — от 14 лет. А ограничений нет, если тебя признали годным по здоровью, и дистанция для всех одна. Многие местные участвуют каждый год, для турецких пловцов это развлечение. Но это уникальное событие — у нас такого нет, чтобы мы перешли по мосту из Европы и оказались в Азии. Мы можем перейти по мосту и попасть в Закамск.
— Ограничено количество участников по странам?
— Половина слотов, более тысячи, если не ошибаюсь, уходит в Турцию — им они достаются по очень льготной цене, порядка 50-60 евро. Для других стран слоты стоили в 10 раз выше — 500 евро. Остальным странам выделяют небольшие квоты. Так как тусовка русских пловцов очень плотная, то слоты для россиян очень быстро расхватывают.
И в ночь перед открытием регистрации ты сидишь, обновляешь страницу, потому что надо срочно загрузить карту, действующую на территории Турции. Я подготовилась в этом году и решила заплатить человеку за свою регистрацию. Ночью не спала, постоянно писала ему: «Ну что, как?». Оплата слетала, два раза прошла, а затем деньги вернулись. Весь чат русскоязычных пловцов бурлил: «У кого что получилось, кидайте скрины». Другие страны раскупают слоты месяцами, а русские расхватывают за минуты.
— Как в Турции относятся к участникам из России?
— Турки удивлялись: «Почему вас, русских, так много?» — «Очень любим плавать». По ВНЖ можно регистрироваться от разных стран. Все очень мирно и дружно общаются.
— Ты сравнивала Каму с Босфором?
— Летом в Перми проходило Первенство России по триатлону, накануне был заплыв по Каме. Здесь были такие волны и сильное течение, что я семь минут не могла продвинуться, и с берега казалось, что я просто стою на месте. Поэтому, когда я прилетела в Стамбул, и мне сказали, что тут течение и волны, паники не возникло, хотя там море. Плавайте на Каме в непогоду, и вы будете абсолютно готовы.
— Переплыть Ла-Манш есть желание?
— Ненавижу холодную воду, а там температура воды всего +14-15º, и нельзя надевать гидрокостюмы. А если преодолевать эту дистанцию с какими-то приспособлениями, то потеряется ее уникальность. Для сравнения, в Каме сейчас +15-16º. Я в такой воде продержусь 10 минут, потому что у меня нет холодовой практики, а моржи могут проплыть. Самое большое, что я плыла по времени, — это Тургояк.
— Плывешь и ни о чем не думаешь, — это так?
— Да, некоторые так и говорят, что это медитативная история. Если начнешь думать, то начнешь отвлекаться. Ты забираешь у себя энергию для движения, начинаешь двигаться медленнее, потому что решаешь в голове 500 вопросов. Здесь важна психологическая составляющая.
— На Босфоре ты тоже думала только о том, как проплыть?
— Да, маршрут, и только маршрут, и то, где я нахожусь. Потом смотрела видео с трансляции и видела, как в начале люди по людям плыли. Слышала потрясающие рассказы вроде: «По мне проплыла куча турков» или «Я на лестницу не могла залезть, потому что меня отпихивали». Мне хватило подготовки, чтоб преодолевать участки с сильным течением и продвигаться вперед там, где у остальных не хватало сил.
На старте многие прыгают с середины понтона и сразу получают по голове от того, кто прыгает за ними. А я ушла чуть в сторону. То же самое происходит, когда вылезаешь на лестницу: у меня есть силы, я проплываю дальше и спокойно поднимаюсь. И лучше подожду человека, который впереди меня лезет.
— Тем более, что история не на время, а на испытание силы.
— Возможно, если бы у меня была мысль приплыть с конкретным результатом, я бы другие решения принимала. Но я понимала, что это тысячная толпа. Не ожидала увидеть себя в топ-50, подумала: да не может быть! Я на 41 месте, это вообще круто. Было большим удивлением, что мой уровень позволяет там находиться.
— Случалось что-то неожиданное, или всё было спокойно?
— На корабле в начале сказали, что течение будет нас относить. Есть такая особенность: в самом проливе течение идет вниз, а у берега оно обратное. Но я предполагала, что течение будет нейтральным, то есть стоячая вода, и небольшое обратное течение. И когда я пошла уже на финиш, то рубила под 90º, и внезапно почувствовала поток, который меня продвигал от финиша, постоянно смещал в сторону. Тех участников, что не могут справиться, уносит ниже под мост. Нужно сопротивляться и плыть немного в другую сторону — этого я не ожидала и не была готова. С разной интенсивностью проходят течения и потоки.
Организаторы рассказывают: если вас отнесло к мосту, то прижмитесь к берегу, и вас донесет до финиша. Но если вы промахнулись, то можно так кружить в течение двух часов.
— Запомнился кто-то из участников заплыва?
— Мне очень нравится история одной российской девушки. Ее отнесло под мост, она не смогла справиться с течением. Девушку выловили спасатели и не сняли с нее чип в первую минуту, повезли, чтобы высадить на берег в районе финиша, а она выпрыгнула из лодки и доплыла до финиша! Молодец, уважаю таких. Другая девушка, довольно полная, потом рассказывала: «Меня кружило, кружило — не могу справиться с течением, и всё! Вокруг меня спасатели говорят: „Go, go“… А я плыву, делаю вид, что их не понимаю, и ни за что не вылезаю!».
— На таком масштабном мероприятии много спасателей?
— В районе финиша работают водолазы, в воздухе постоянно кружат вертолеты, по бокам от себя видишь суда службы спасения, надувные лодки — постоянно какое-то внимание. Они находятся не близко — это было бы очень опасно, — но если участнику заплыва нужна помощь, он поднимает руку или кричит. Спасатели видят, что человеку плохо, и реагируют.
На эти два часа полностью перекрывают пролив для судов, и у тебя есть только два часа. Если участники в лимит не уложились, то их вытаскивают.
— Не было чувства брезгливости? Говорят, что пролив грязный.
— Мне все говорили, что будет много мусора. Но ничего не было, я видела только медуз — плыла и видела их под водой. Возможно, я была такая счастливая, и мне так всё нравилось вокруг — лето, солнце, запах моря… Я не замечаю мусора. Мне и Пермь кажется очень чистой.
— Что было перед самым заплывом?
— Перед заплывом рекомендуют потренироваться, ощутить течение, почувствовать плотность воды. В Стамбуле у набережной вдоль Босфора нет ограждений, и высота до поверхности воды, наверное, метра полтора. А я боюсь высоты. И когда за день до старта я пришла на тестовый заплыв, то металась, не могла решиться прыгнуть!
— Как к заплыву через Сену во время Олимпиады относишься?
— Нормально. У нас и в России есть куча заплывов по городам. Кама — большая река, но есть заплывы и через Неву. Есть заплыв «27 мостов», через Санкт-Петербург, и люди нормально плывут.
— И какая там вода?
— Не думаю, что вода в Санкт-Петербурге сильно чище, чем, например, в Париже. Я везде подпиваю воды, пробую на вкус. Это не специально, но бывает. Допустим, на Тургояке 5 км плыву — пить хочется, и я пью. Там вода чистая! Но бывает, выдыхаешь, и вода всё равно в горло попадает, случайно или с волной.
— Что успела посмотреть в Стамбуле?
— Я ходила только от стартово-финишного городка до остальных локаций, где можно поесть, поспать и потренироваться, и до корабля с участниками. Времени не было. В целях экономии я купила обычный тур. Из Анталии улетела в Стамбул на два дня и после заплыва вернулась на пляжный отдых.
Говорят, Стамбул — город контрастов. А у меня их вообще не было: Босфор, отель, покушать, Босфор. Всё. Собор Святой Софии хорошо с Босфорского моста видно. Спросите про Босфорский мост — я его с разных сторон видела!
— Планируешь повторить заплыв?
— В ближайшее время нет. В летний сезон заплывы в России проводят каждую неделю. К слову, и в Перми в июле заплывы были через неделю. А еще есть потрясающие старты более массовые. Самый массовый и зрелищный — через Волгу в Нижнем Новгороде. Участвует 3 тыс. человек, и разбивается такой же огромный стартово-финишный городок с ЭКСПО (мероприятие, на котором можно пройти регистрацию, получить индивидуальный пакет участника, приобрести спортивные товары и пообщаться с другими участниками. — Properm.ru).
— Было что-то в поездке, что тебя разочаровало?
— Да — я жила этим полгода, а до этого два года не могла купить слот, и вообще столько слышала об этом событии!.. И, честно скажу, не думала, что это так легко. Проплыла и подумала: «Это всё?». Не было сверхусилий, я не устала и реально кайфовала.
Мне на корабле порекомендовали проплыть под мостом на спине — я так и сделала. Я невероятно уважаю людей, которые занимаются марафонским плаванием более 10 км, такие дистанции преодолевают. А заплыв через Босфор — это любительское и доступное соревнование. К нему можно подготовиться даже начинающему пловцу за небольшой промежуток времени. Этот старт признан самым лучшим массовым плавательным стартом в мире. И из-за того, что он топ из топов, тебе хочется там побывать, потому что мы же стремимся к лучшему, к тому, чтобы у тебя была уникальная история. Как у бегуна на Нью-Йоркском марафоне.
— Достижения с большой буквы не получилось?
— Из-за того что я наслаждалась, у меня не было возможности реализовать всю свою форму. Оказалось, и тут мне по голове не настучали, и тут я к лестнице прошла нормально, и тут течение нормальное, и на лодке меня не покатали спасатели… Нет истории подвига. Хотя я ко всем стартам более-менее спокойно отношусь. Это не должен быть реально подвиг, ты просто показываешь, на что способен. Старты всегда рассудят, кто тренировался, а кто нет. Кто-то плывет с растяжениями, с травмами, из последних сил, а я далека от таких историй. Я это делаю для удовольствия, в первую очередь. Жизнь у нас одна, мне надо работать, заниматься семьей.
— Есть какие-то лайфхаки, чтобы не утонуть, если, к примеру, судорога?
— Самое важное — реально не заплывать далеко. Лучше, как и везде, не паниковать, людей всегда губит паника. Я на тренировках на открытой воде плаваю с надувным буем. За него можно подержаться, как за спасательный круг. С ним не утонешь, спокойно разомнешь ноги и руки. Даже неважно, какого ты веса, на нем можно повисеть и отдышаться. Я же могу плыть без шапки, и с воды не буду различима для скутеров, лодок или другого транспорта. А буй делает тебя на воде заметным.
На массовых стартах, когда одновременно в воду забегают десятки пловцов, тебе прилетает по голове, вода попадает в очки и горло. Нужно отплеваться, промыть очки. Если сбилось дыхание — остановись, повиси с буем. Отдышался — дальше поплыл. Еще нужно рассчитывать силы. Всем рекомендую научиться плавать.
— Знаю, что ты еще и бегом увлекаешься…
— Руководитель нашей школы плавания I Love Swimming — президент Федерации по триатлону Пермского края Шкурко Наталья Валерьевна. Она интенсивно развивает детскую федерацию триатлона. Я восторгаюсь ей. Наталья Валерьевна начала заниматься триатлоном и, чтобы плавать, организовала школу плавания. Я сама не такой человек. Но уже второй год я квалифицированный судья на стартах по триатлону, хотя я не триатлет. Плавание — это мое, а бегать… Пермский марафон я бегаю (10 км) и Забег.рф не пропускаю. Нравится. Пермский марафон пробежала с мамой — она уже два года со мной бегает.
— А сколько маме лет?
— 62 года. Она заинтересовалась, посмотрев на мои старты, и начала бегать. Сначала пару километров, потихоньку, пешочком, с палками. Потом без палок. Буквально две недели назад прислала мне скрин, что за неделю 50 км пробежала… Человек должен сам захотеть, не надо никого заставлять. В моем отделе коллега тоже начала бегать.