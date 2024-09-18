«Сложнее попасть, чем проплыть». Как и зачем инженер из Перми переплыла Босфор

— Из-за того что я наслаждалась, у меня не было возможности реализовать всю свою форму. Оказалось, и тут мне по голове не настучали, и тут я к лестнице прошла нормально, и тут течение нормальное, и на лодке меня не покатали спасатели… Нет истории подвига. Хотя я ко всем стартам более-менее спокойно отношусь. Это не должен быть реально подвиг, ты просто показываешь, на что способен. Старты всегда рассудят, кто тренировался, а кто нет. Кто-то плывет с растяжениями, с травмами, из последних сил, а я далека от таких историй. Я это делаю для удовольствия, в первую очередь. Жизнь у нас одна, мне надо работать, заниматься семьей.