Стало известно, когда закончится «бабье лето» на севере Пермского края

Posted 18 сентября, 08:08
Published 18 сентября, 08:08
Modified 18 сентября, 08:10
Updated 18 сентября, 08:10
Последним теплым днем на севере Пермского края будет 19 сентября. На юге региона температурный фон составит +20° С, сообщили в ГИС-центре ПГНИУ.
Как сообщают синоптики в телеграм-канале «Опасные природные явления Пермского края», сегодня в Чердыни среднесуточная температура воздуха достигла июльской нормы в +17,7°С, что выше нормы середины сентября на 9°С.
Ранее сообщалось, что похолодание в Прикамье начнется уже на этих выходных и усилится на следующей неделе.