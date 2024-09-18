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Posted 18 сентября, 08:08

Published 18 сентября, 08:08

Modified 18 сентября, 08:10

Updated 18 сентября, 08:10

Последним тёплым днем на севере Пермского края станет 19 сентября

Стало известно, когда закончится «бабье лето» на севере Пермского края

18 сентября 2024, 08:08
Фото: Изображение Midjourney

Последним тёплым днем на севере Пермского края станет 19 сентября

В выходные в регионе прогнозируется похолодание.

Последним теплым днем на севере Пермского края будет 19 сентября. На юге региона температурный фон составит +20° С, сообщили в ГИС-центре ПГНИУ.

Как сообщают синоптики в телеграм-канале «Опасные природные явления Пермского края», сегодня в Чердыни среднесуточная температура воздуха достигла июльской нормы в +17,7°С, что выше нормы середины сентября на 9°С.

Ранее сообщалось, что похолодание в Прикамье начнется уже на этих выходных и усилится на следующей неделе.

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#Пермский край#Погода#Похолодание#Синоптики#Температура
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