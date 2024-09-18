Учреждена именная стипендия Андрея Мельниченко

Posted 18 сентября, 06:34
Published 18 сентября, 06:34
Modified 18 сентября, 10:07
Updated 18 сентября, 10:07
Фонд Мельниченко объявляет о запуске стипендиального конкурса для успешных студентов высших и средних специальных учебных заведений на 2024-2025 учебный год. Победители получат именную стипендию Андрея Мельниченко.
Цель конкурса — материальная поддержка лучших студентов, отличившихся в учебе, научной деятельности или создании прорывных проектов, а также развитие кадрового потенциала российских регионов. Поощрять планируют не только студентов университетов и институтов, но и учащихся техникумов и колледжей.
Программа объединяет ведущие региональные вузы и учебные заведения среднего профессионального образования (СПО). Среди них — Алтайский государственный технический университет им. И. И. Ползунова, Дальневосточный федеральный университет, Иркутский национальный исследовательский технический университет, Российский химико-технологический университет им. Д. И. Менделеева, Санкт-Петербургский государственный технологический институт (технический университет) — всего в списке 42 вуза. В перечень ссузов входит 107 учебных заведений.
Фонд Мельниченко приглашает к участию в конкурсе студентов вузов и ссузов из указанного перечня, обучающихся очно по техническим и инженерным специальностям или направлениям на втором курсе или старше.
Соискатель именной стипендии Андрея Мельниченко должен быть гражданином РФ и на дату подачи заявки ему должно исполнится 16 лет. Еще одно важное условие участия в конкурсе — отсутствие академических задолженностей и отличная или хорошая успеваемость. У студентов вуза допускается не более одной четверки за последний семестр, у студентов ссузов — не более трех четверок за последний семестр.
Ежемесячные стипендиальные выплаты составят от 5 тыс. до 25 тыс. рублей для студентов вузов и от 5 тыс. до 20 тыс. рублей для студентов ссузов. На размер стипендии также влияет ряд факторов: претендент является выпускником Центра талантов.ФМ, Профклассов.ФМ, побеждал в конкурсах профессионального мастерства, награжден за ведение научно-исследовательской работы, публиковался в рецензируемых научных изданиях, обладает исключительным правом, патентом или свидетельством на результат интеллектуальной деятельности.
Татьяна Журавлева, генеральный директор Фонда Мельниченко:
— Стипендиальная программа — это логическое развитие концепции образовательно-карьерного трека, которую Фонд Мельниченко реализует в рамках направления «Образование». В основе этой концепции лежит сотрудничество предприятий ЕвроХим, СУЭК и СГК со школами, где Фонд организует Профклассы.ФМ, опорными ссузами и вузами. Учреждая именную стипендию Андрея Мельниченко, мы хотим поощрить наиболее целеустремленных, вдумчивых, творческих ребят из вузов, техникумов, колледжей.
Конкурс проводится в два цикла. Прием заявок на I цикл конкурса проходит до 11 октября 2024 года на сайте. Там же можно ознакомиться с условиями конкурса, графиком его проведения, перечнем необходимых документов.
Консультации для участников предоставляются: