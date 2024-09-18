Учреждена именная стипендия Андрея Мельниченко

Соискатель именной стипендии Андрея Мельниченко должен быть гражданином РФ и на дату подачи заявки ему должно исполнится 16 лет. Еще одно важное условие участия в конкурсе — отсутствие академических задолженностей и отличная или хорошая успеваемость. У студентов вуза допускается не более одной четверки за последний семестр, у студентов ссузов — не более трех четверок за последний семестр.