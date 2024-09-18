В этом году в Прикамье отремонтируют 44 медицинских учреждения

Posted 18 сентября, 06:29
Published 18 сентября, 06:29
Modified 18 сентября, 06:32
Updated 18 сентября, 06:32
В течение 2024 года в Пермском крае будут отремонтированы 44 медицинских учреждения, в том числе 35 больниц и лечебных корпусов, а также девять поликлиник. Об этом рассказал 17 сентября на заседании комитета по развитию инфраструктуры министр строительства Прикамья Артем Габдрахманов.
На восстановление зданий в сфере здравоохранения в бюджете региона выделено около 3 млрд рублей. Активные работы ведутся уже в 27 объектах. «Сегодня капитальные ремонты проводятся в учреждениях Перми, Добрянки, Кизела, Губахи, Гремячинска, Соликамска, Верещагино, планируются в селе Карагай, Оханске, селе Частые», — сообщил министр.
В 2025 году проведение капитального ремонта планируется в 39 учреждениях Прикамья — 32 больницах и 7 поликлиниках.