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Posted 18 сентября, 06:29

Published 18 сентября, 06:29

Modified 18 сентября, 06:32

Updated 18 сентября, 06:32

В 2024 году в Пермском крае планируют отремонтировать 44 больницы и поликлиники

В этом году в Прикамье отремонтируют 44 медицинских учреждения

18 сентября 2024, 06:29
Фото: 1MI

В 2024 году в Пермском крае планируют отремонтировать 44 больницы и поликлиники

В следующем году капитальный ремонт будет проведен в 39 объектах здравоохранения.

В течение 2024 года в Пермском крае будут отремонтированы 44 медицинских учреждения, в том числе 35 больниц и лечебных корпусов, а также девять поликлиник. Об этом рассказал 17 сентября на заседании комитета по развитию инфраструктуры министр строительства Прикамья Артем Габдрахманов.

На восстановление зданий в сфере здравоохранения в бюджете региона выделено около 3 млрд рублей. Активные работы ведутся уже в 27 объектах. «Сегодня капитальные ремонты проводятся в учреждениях Перми, Добрянки, Кизела, Губахи, Гремячинска, Соликамска, Верещагино, планируются в селе Карагай, Оханске, селе Частые», — сообщил министр.

В 2025 году проведение капитального ремонта планируется в 39 учреждениях Прикамья — 32 больницах и 7 поликлиниках.


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