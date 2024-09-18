В этом году в Прикамье отремонтируют 44 медицинских учреждения

В течение 2024 года в Пермском крае будут отремонтированы 44 медицинских учреждения, в том числе 35 больниц и лечебных корпусов, а также девять поликлиник. Об этом рассказал 17 сентября на заседании комитета по развитию инфраструктуры министр строительства Прикамья Артем Габдрахманов.