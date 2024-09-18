В Кудымкаре состоится прощание с погибшим на СВО экс-сотрудником СИЗО

Posted 18 сентября 2024, 09:52
Published 18 сентября 2024, 09:52
Modified 18 сентября 2024, 09:54
Updated 18 сентября 2024, 09:54
Стало известно о гибели на СВО еще одного жителя Пермского края. Анатолий Трошев родился 9 апреля 1973 года в деревне Старое Шляпино Кудымкарского района. В 1988 году он закончил восемь классов школы и поступил в среднее городское профессиональное техническое училище №48. С 1991 по 1993 годы после окончания училища отслужил в армии.
В родной деревне работал в Велвинском леспромхозе трактористом-машинистом, бригадиром лесозаготовительной бригады, в 1995 году поступил на службу в СИЗО №4 в Кудымкаре. Мужчина закончил службу в 2017 году в должности дежурного помощника начальника следственного изолятора в звании капитана. Был награжден ведомственными наградами, медалями «За отличие в службе» 1, 2 и 3 степеней. Кроме того, ему было присвоено звание ветерана труда.
Как сообщили в пресс-службе администрации Кудымкарского муниципального округа, прощальный митинг состоится в четверг, 19 сентября, в прощальном зале возле городского кладбища Кудымкара (ул. Центральная, 1).
Ранее в поселке Октябрьский и Соликамске простились с двумя погибшими на СВО военнослужащими. В Верещагинском округе также прошел траурный митинг.