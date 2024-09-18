В Кудымкаре состоится прощание с погибшим на СВО экс-сотрудником СИЗО

В родной деревне работал в Велвинском леспромхозе трактористом-машинистом, бригадиром лесозаготовительной бригады, в 1995 году поступил на службу в СИЗО №4 в Кудымкаре. Мужчина закончил службу в 2017 году в должности дежурного помощника начальника следственного изолятора в звании капитана. Был награжден ведомственными наградами, медалями «За отличие в службе» 1, 2 и 3 степеней. Кроме того, ему было присвоено звание ветерана труда.