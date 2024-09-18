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Posted 18 сентября, 09:52

Published 18 сентября, 09:52

Modified 18 сентября, 09:54

Updated 18 сентября, 09:54

На СВО погиб экс-помощник начальника СИЗО из Кудымкара Анатолий Трошев

В Кудымкаре состоится прощание с погибшим на СВО экс-сотрудником СИЗО

18 сентября 2024, 09:52
Фото: пресс-служба администрации Кудымкарского муниципального округа

На СВО погиб экс-помощник начальника СИЗО из Кудымкара Анатолий Трошев

Сюжет
Военная операция на Украине
Мужчине был 51 год.

Стало известно о гибели на СВО еще одного жителя Пермского края. Анатолий Трошев родился 9 апреля 1973 года в деревне Старое Шляпино Кудымкарского района. В 1988 году он закончил восемь классов школы и поступил в среднее городское профессиональное техническое училище №48. С 1991 по 1993 годы после окончания училища отслужил в армии.

В родной деревне работал в Велвинском леспромхозе трактористом-машинистом, бригадиром лесозаготовительной бригады, в 1995 году поступил на службу в СИЗО №4 в Кудымкаре. Мужчина закончил службу в 2017 году в должности дежурного помощника начальника следственного изолятора в звании капитана. Был награжден ведомственными наградами, медалями «За отличие в службе» 1, 2 и 3 степеней. Кроме того, ему было присвоено звание ветерана труда.

Как сообщили в пресс-службе администрации Кудымкарского муниципального округа, прощальный митинг состоится в четверг, 19 сентября, в прощальном зале возле городского кладбища Кудымкара (ул. Центральная, 1).

Ранее в поселке Октябрьский и Соликамске простились с двумя погибшими на СВО военнослужащими. В Верещагинском округе также прошел траурный митинг.

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#Общество#Военная операция на Украине#Пермь#Сво
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