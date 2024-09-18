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Posted 18 сентября, 04:05

Published 18 сентября, 04:05

Modified 18 сентября, 04:08

Updated 18 сентября, 04:08

В Нытве из-за отсутствия бензина отменили четыре автобусных рейса

В Нытве отменили автобусные рейсы в Пермь из-за отсутствия бензина

18 сентября 2024, 04:05
Фото: Администрация Нытвенского округа

В Нытве из-за отсутствия бензина отменили четыре автобусных рейса

Рейсы были возобновлены после того, как к решению вопроса подключился глава муниципалитета.

Утром 17 сентября пассажиры межмуниципальных автобусных маршрутов не смогли выехать из Нытвы в Пермь, Новоильинский, Верещагино, а также из Уральского в Пермь. Об этом сообщила администрация Нытвенского округа во ВКонтакте.

По утверждению властей, причиной срыва рейсов ООО «Нытвенское АТП» стало отсутствие горючего. После поступления сообщения о произошедшем, глава муниципалитета Ринат Хаертдинов подключился к решению вопроса. К выполнению маршрутов перевозчик приступил в 8:45.

В комментариях к посту жительница округа сообщила, что до ст. Чайковская автобусы не ходят до сих пор. В администрации ответили, что контракт, заключенный ранее с перевозчиком по муниципальному маршруту «г. Нытва — ст. Чайковская» закончился. Сейчас этот маршрут действительно никто не обслуживает. В настоящий момент решается вопрос о возобновлении данного рейса.

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