В Нытве отменили автобусные рейсы в Пермь из-за отсутствия бензина

В комментариях к посту жительница округа сообщила, что до ст. Чайковская автобусы не ходят до сих пор. В администрации ответили, что контракт, заключенный ранее с перевозчиком по муниципальному маршруту «г. Нытва — ст. Чайковская» закончился. Сейчас этот маршрут действительно никто не обслуживает. В настоящий момент решается вопрос о возобновлении данного рейса.