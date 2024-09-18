В эти выходные в Перми изменится схема движения транспорта

С 00:00 20 сентября до 15:00 22 сентября будет ограничена остановка и стоянка транспорта по ул. Самаркандской — от ул. Лякишева до ул. Мраморной. С 7:30 до 15:00 21 и 22 сентября ограничат движение по ул. Самаркандской — от ул. Глуховской до ул. Художника Зеленина. На участке будет осуществляться одностороннее движение в направлении ул. Грибоедова.