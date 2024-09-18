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Posted 18 сентября, 02:34

Published 18 сентября, 02:34

Modified 18 сентября, 05:16

Updated 18 сентября, 05:16

В выходные в Перми изменится схема движения транспорта из-за «Кросса нации»

В эти выходные в Перми изменится схема движения транспорта

18 сентября 2024, 02:34
Фото: Google Maps

В выходные в Перми изменится схема движения транспорта из-за «Кросса нации»

Минтранс рекомендует автомобилистам заранее планировать маршрут поездок.

В Перми с 20 по 22 сентября изменится схема движения транспорта. Это связано с проведением спортивных мероприятий «Кросс нации» и «Пермская прогулка», сообщили в пресс-службе краевого Минтранса.

С 00:00 20 сентября до 15:00 22 сентября будет ограничена остановка и стоянка транспорта по ул. Самаркандской — от ул. Лякишева до ул. Мраморной. С 7:30 до 15:00 21 и 22 сентября ограничат движение по ул. Самаркандской — от ул. Глуховской до ул. Художника Зеленина. На участке будет осуществляться одностороннее движение в направлении ул. Грибоедова.

Ведомство рекомендует водителям заранее планировать свой маршрут.

Фото: пресс-служба министерства транспорта Пермского края
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#Пермь#Ограничение движения#Минтранс#Транспорт#Спортивные мероприятия
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