В эти выходные в Перми изменится схема движения транспорта

Posted 18 сентября, 02:34
Published 18 сентября, 02:34
Modified 18 сентября, 05:16
Updated 18 сентября, 05:16
В Перми с 20 по 22 сентября изменится схема движения транспорта. Это связано с проведением спортивных мероприятий «Кросс нации» и «Пермская прогулка», сообщили в пресс-службе краевого Минтранса.
С 00:00 20 сентября до 15:00 22 сентября будет ограничена остановка и стоянка транспорта по ул. Самаркандской — от ул. Лякишева до ул. Мраморной. С 7:30 до 15:00 21 и 22 сентября ограничат движение по ул. Самаркандской — от ул. Глуховской до ул. Художника Зеленина. На участке будет осуществляться одностороннее движение в направлении ул. Грибоедова.
Ведомство рекомендует водителям заранее планировать свой маршрут.