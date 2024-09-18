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Posted 18 сентября, 03:09

Published 18 сентября, 03:09

Modified 18 сентября, 03:11

Updated 18 сентября, 03:11

В Перми не хватает около 450 водителей городских автобусов

В Перми наблюдается острая нехватка водителей городских автобусов

18 сентября 2024, 03:09
Фото: 1MI

В Перми не хватает около 450 водителей городских автобусов

Сюжет
Гордума
Власти города обещают улучшение условий труда водителей.

В Перми наблюдается дефицит водителей автобусов. В настоящий момент перевозчикам не хватает около 450 работников, сообщает Ura.ru со ссылкой на начальника городского департамента транспорта Анатолия Путина.

По словам Путина, сейчас в городе нет ни одного перевозчика, у которого был бы укомплектован штат. Нехватка водителей в городском общественном транспорте составляет 20-40%. Для решения ситуации планируется принять меры по улучшению условий труда водителей.

Так, для водителей на конечных остановках обустроят комфортные помещения для отдыха. Будут введены новые меры социальной поддержки. Для тех, кто давно работает на городских маршрутах и не допускает нарушений, предусмотрят премии.

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#Пермь#Социальная поддержка#Гордума#Транспорт#Водители#Дефицит#Условия труда
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