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Posted 18 сентября 2024, 09:03

Published 18 сентября 2024, 09:03

Modified 18 сентября 2024, 09:05

Updated 18 сентября 2024, 09:05

В Перми планируют установить арт-объект российско-китайской дружбы

18 сентября 2024, 09:03

В Перми может появиться арт-объект во имя дружбы между Россией и Китаем

Стоимость проекта оценили в 1,6 млн рублей.

В Перми может появиться сквер российско-китайской дружбы с благоустроенной территорией и арт-объектом «Узел дружбы. Как сообщает ТОС „Качаловский“, сквер будет выполнен в стилистике современного города Циндао. Сам арт-объект будет посвящен дружбе между двумя городами.

Стоимость проекта оценивается в 1,6 млн рублей, он заявлен в качестве претендента в конкурсе инициативного бюджетирования. В эту сумму войдут расходы на дизайн проекта сквера, создание арт-объекта, благоустройство и озеленение территории, а также изготовление информационного щита об истории китайских рабочих в Перми.

«Мы обратились к истории нашего микрорайона. Как известно, в середине прошлого века в Пермь из дружественного Китая, в рамках межправительственных соглашений, к нам прибыли молодые комсомольцы, которые принимали участие в строительстве зданий ПНОС, ТЭЦ-6, ул. Мира, Качалова, Нефтяников. А жили они как раз в доме Качалова 26», — рассказала организация в социальных сетях.

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#Пермь#Благоустройство#Культура#Сквер#Арт-объект#Индустриальный район#История
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