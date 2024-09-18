В Перми планируют установить арт-объект российско-китайской дружбы

Posted 18 сентября, 09:03
Published 18 сентября, 09:03
Modified 18 сентября, 09:05
Updated 18 сентября, 09:05
В Перми может появиться сквер российско-китайской дружбы с благоустроенной территорией и арт-объектом «Узел дружбы. Как сообщает ТОС „Качаловский“, сквер будет выполнен в стилистике современного города Циндао. Сам арт-объект будет посвящен дружбе между двумя городами.
Стоимость проекта оценивается в 1,6 млн рублей, он заявлен в качестве претендента в конкурсе инициативного бюджетирования. В эту сумму войдут расходы на дизайн проекта сквера, создание арт-объекта, благоустройство и озеленение территории, а также изготовление информационного щита об истории китайских рабочих в Перми.
«Мы обратились к истории нашего микрорайона. Как известно, в середине прошлого века в Пермь из дружественного Китая, в рамках межправительственных соглашений, к нам прибыли молодые комсомольцы, которые принимали участие в строительстве зданий ПНОС, ТЭЦ-6, ул. Мира, Качалова, Нефтяников. А жили они как раз в доме Качалова 26», — рассказала организация в социальных сетях.