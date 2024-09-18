В Перми планируют установить арт-объект российско-китайской дружбы

«Мы обратились к истории нашего микрорайона. Как известно, в середине прошлого века в Пермь из дружественного Китая, в рамках межправительственных соглашений, к нам прибыли молодые комсомольцы, которые принимали участие в строительстве зданий ПНОС, ТЭЦ-6, ул. Мира, Качалова, Нефтяников. А жили они как раз в доме Качалова 26», — рассказала организация в социальных сетях.