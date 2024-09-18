В Перми сегодня откроется пункт регистрации на «Кросс нации»

Posted 18 сентября, 05:28
Published 18 сентября, 05:28
Modified 18 сентября, 05:29
Updated 18 сентября, 05:29
Для участников «Кросса нации» в Перми открылась оффлайн-регистрация в ДС «Орленок». Об этом напоминают в краевой федерации легкой атлетики.
Регистрация продлится до 20 сентября включительно. Время работы пункта — с 14:00 до 19:00.
Также в «Орленке» можно получить нагрудные номера тем, кто прошел онлайн-регистрацию.
Номера также будут выдаваться в день старта — 21 сентября с 9:00 до 11:00 на территории лыжной базы «Динамо» по адресу: ул. Самаркандская, 2.
Регистрация на Всероссийский день бега «Кросс нации» стартовала 4 сентября. В этом году он пройдет в субботу, 21 сентября.
В Прикамье забег будет проходить в 43 муниципалитетах. Место забега участники определяют самостоятельно при онлайн-регистрации на портале «Госуслуги». Участие бесплатное.
В программе «Кросса нации» шесть дистанций:
Центральный забег состоится в Перми на лыжной базе «Динамо» (ул. Самаркандская, 2).