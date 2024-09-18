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Posted 18 сентября, 05:28

Published 18 сентября, 05:28

Modified 18 сентября, 05:29

Updated 18 сентября, 05:29

В Перми можно зарегистрироваться для участи в забеге «Кросс нации» 21 сентября

В Перми сегодня откроется пункт регистрации на «Кросс нации»

18 сентября 2024, 05:28
Фото: министерство спорта Пермского края

В Перми можно зарегистрироваться для участи в забеге «Кросс нации» 21 сентября

Онлайн-регистрация возможна с 4 сентября.

Для участников «Кросса нации» в Перми открылась оффлайн-регистрация в ДС «Орленок». Об этом напоминают в краевой федерации легкой атлетики.

Регистрация продлится до 20 сентября включительно. Время работы пункта — с 14:00 до 19:00.

Также в «Орленке» можно получить нагрудные номера тем, кто прошел онлайн-регистрацию.

Номера также будут выдаваться в день старта — 21 сентября с 9:00 до 11:00 на территории лыжной базы «Динамо» по адресу: ул. Самаркандская, 2.

Регистрация на Всероссийский день бега «Кросс нации» стартовала 4 сентября. В этом году он пройдет в субботу, 21 сентября.

В Прикамье забег будет проходить в 43 муниципалитетах. Место забега участники определяют самостоятельно при онлайн-регистрации на портале «Госуслуги». Участие бесплатное.

В программе «Кросса нации» шесть дистанций:

  • 1 000 м — семейный забег, эстафета (200 м + 300 м + 500 м) среди семей с детьми 2012–2014 гг. р.;
  • 1 000 м — для лиц с ОВЗ и инвалидностью (женщины и мужчины);
  • 1 000 м — для девушек и юношей 2015 г. р. и младше;
  • 2 000 м — для всех желающих (женщины и мужчины);
  • 4 000 м — для девушек и юношей 2005 г.р .и младше;
  • 6 000 м — для женщин и мужчин 2004 г.р .и старше.

Центральный забег состоится в Перми на лыжной базе «Динамо» (ул. Самаркандская, 2).

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#Спорт#Пермь#Забег
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