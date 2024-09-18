В Перми силовики отработали вероятное нападение террористов

Специалисты УФСБ, ГУ МВД, СУ СК, ГУ МЧС, ГУФСИН России по Пермскому краю, а также представители других структур и органов государственной власти отработали комплекс мероприятий по пресечению террористического акта, сообщили сегодня в пресс-службе УФСБ по Пермскому краю.