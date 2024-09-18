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Posted 18 сентября, 05:51

Published 18 сентября, 05:51

Modified 18 сентября, 14:14

Updated 18 сентября, 14:14

В Перми силовики отработали вероятное нападение террористов

В Перми силовики отработали вероятное нападение террористов

18 сентября 2024, 05:51
Фото: Пресс-служба УФСБ по Пермскому краю
Учения спецслужб и государственных ведомств проходили 17 сентября в пригороде Перми.

Специалисты УФСБ, ГУ МВД, СУ СК, ГУ МЧС, ГУФСИН России по Пермскому краю, а также представители других структур и органов государственной власти отработали комплекс мероприятий по пресечению террористического акта, сообщили сегодня в пресс-службе УФСБ по Пермскому краю.

Силовики отрабатывали сценарий нападения террористов с использованием беспилотников и нападением на соцобъекты.

Фото: Пресс-служба УФСБ по Пермскому краю

Подводя итоги мероприятия, руководитель оперативного штаба — начальник УФСБ России по Пермскому краю Андрей Ляпкин определил последующие антитеррористические мероприятия.

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