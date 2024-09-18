properm.ru
ГлавноеВсе новости
properm.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 18 сентября, 14:31

Published 18 сентября, 14:31

Modified 18 сентября, 14:32

Updated 18 сентября, 14:32

Гостиница «Королевские номера», где в 1918 году жил Великий князь Михаил Романов

В Перми возобновлены поиски останков Великого князя Михаила Романова

18 сентября 2024, 14:31
Фото: properm.ru
Гостиница «Королевские номера», где в 1918 году жил Великий князь Михаил Романов

В Перми вновь ищут останки Великого князя Михаила Романова

Также ведутся поиски останков его секретаря Николая Жонсона

В Перми возобновлены поиски останков Михаила Романова и его секретаря Николая Жонсона. Следственной группой проведены раскопки на предполагаемом месте захоронения останков — напротив бывшей деревни Усть-Гайва. сообщает портал «Вкурсе.ру».

С начала недели в Перми проводятся следственные действия в рамках расследования уголовного дела о гибели царской семьи. Сейчас следствием проверяется версия, согласно которой останки великого князя Михаила Романова и его личного секретаря Николая Жонсона могли быть перевезены и захоронены на месте впадения реки Гайвы в Каму, напротив бывшей деревни Усть-Гайва, сообщает издание.

Следственная группа продолжает раскопки и ведет поиск свидетелей и людей, которые помнят местоположение крестов напротив Усть-Гайвы на предполагаемом месте захоронения.

В мае министерство закупок Пермского края объявило аукцион на право разработки научно-проектной документации по приспособлению к современному использованию объекта культурного наследия регионального значения «Королевские номера», где в 1918 году жил Великий князь Михаил Романов.

Читайте также:
Брат последнего российского императора обвенчался в Перми. ФоторепортажКрасные в городе. Пермяки заметили на улицах революционные лозунги
#Пермь#Поиск#Романовы
Подпишитесь
Популярное