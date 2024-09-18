В Перми возобновлены поиски останков Великого князя Михаила Романова

Posted 18 сентября, 14:31
Published 18 сентября, 14:31
Modified 18 сентября, 14:32
Updated 18 сентября, 14:32
В Перми возобновлены поиски останков Михаила Романова и его секретаря Николая Жонсона. Следственной группой проведены раскопки на предполагаемом месте захоронения останков — напротив бывшей деревни Усть-Гайва. сообщает портал «Вкурсе.ру».
С начала недели в Перми проводятся следственные действия в рамках расследования уголовного дела о гибели царской семьи. Сейчас следствием проверяется версия, согласно которой останки великого князя Михаила Романова и его личного секретаря Николая Жонсона могли быть перевезены и захоронены на месте впадения реки Гайвы в Каму, напротив бывшей деревни Усть-Гайва, сообщает издание.
Следственная группа продолжает раскопки и ведет поиск свидетелей и людей, которые помнят местоположение крестов напротив Усть-Гайвы на предполагаемом месте захоронения.
В мае министерство закупок Пермского края объявило аукцион на право разработки научно-проектной документации по приспособлению к современному использованию объекта культурного наследия регионального значения «Королевские номера», где в 1918 году жил Великий князь Михаил Романов.