В Пермском крае на производстве с начала года погибли 11 человек

Posted 18 сентября, 16:26
Published 18 сентября, 16:26
Modified 18 сентября, 16:28
Updated 18 сентября, 16:28
По данным Государственной инспекции труда в Пермском крае за восемь месяцев этого года зафиксировано 48 несчастных случаев на производстве с тяжелыми последствиями. Из них четыре было групповыми, 33 относятся к тяжелым, а 11 — со смертельным исходом. Такую информацию обнародовали в краевой прокуратуре.
Рост производственного травматизма послужил основанием для инициирования проверок в отношении работодателей, допускавших нарушения в сфере охраны труда, с привлечением к проверкам специалистов региональной Государственной инспекции труда, а также Западно-Уральского Управления Ростехнадзора.
Установлены факты отсутствия локальных правовых актов, регламентирующих вопросы охраны труда, принятия таких документов с нарушением требований закона. Незаконные локальные правовые акты опротестованы прокурорами Гайнского, Кочевского, Оханского, Очерского, Пермского, Уинского, Юсьвинского районов, а также Кунгурским и Чайковским городскими прокурорами и др.
В ряде случаев прокурорами выявлены несоответствия оборудования, технологических процессов и материалов государственным нормативным требованиям охраны труда. Вскрыты нарушения при обеспечении работников средствами индивидуальной и коллективной защиты, смывающими и обезвреживающими средствами. Массово допускались нарушения требований законодательства к прохождению обучения и проверке знаний по охране труда.
Отдельными работодателями длительное время не принимались меры к организации специальной оценки условий труда.
По результатам проверочных мероприятий выявлено более 700 нарушений требований закона, принесено 95 протестов, внесено 82 представления об устранении нарушений, возбуждено более 80 дел об административных правонарушениях. 22 работодателя предостережены о недопустимости нарушения закона, предъявлено 15 исковых заявлений в защиту нарушенных трудовых прав работников. Фактическое устранение нарушений поставлено на контроль.
На днях Государственная инспекция труда в Пермском крае завершила расследование гибели сотрудника АО «Соликамскбумпром». Как сообщает ведомство, 20 мая текущего года штабелевщик древесины отправился на свое рабочее место для выполнения задания руководства. Позднее, при обходе и осмотре местности, организацией был установлен факт его исчезновения.
Тело работника обнаружили на участке балансовой гавани в акватории Боровского затона при исполнении им трудовых обязанностей.