В сети появилось видео утренних ритуалов пермского кота Крошика

Posted 18 сентября, 05:52
Published 18 сентября, 05:52
Modified 18 сентября, 05:54
Updated 18 сентября, 05:54
Реабилитационный центр DogMas поделился видеозаписью утренних ритуалов знаменитого пермского кота Крошика. Похудение животного началось с 17 кг, сейчас кот весит около 15 кг.
Ранее сообщалось, что на историю Крошика обратили внимание мировые СМИ, такие как Daily Mail, New York Post и Hindustan Times. В индийском издании Hindustan Times Крошика сравнили с известным котом Гарфилдом. Набор веса пермского кота произошел из-за того, что ел он в основном супы и печенье. В приюте «Матроскин» Крошику не смогли провести УЗИ, поскольку датчик не смог проникнуть через слои жира.
По словам руководителя пермского приюта «Матроскин» Гали Море, кот страдает и дерматологическими заболеваниями, поэтому ему побрили живот. Также у Крошика был диагностирован липидоз печени. В настоящий момент ветеринары занимаются не только его похудением, но и лечением.