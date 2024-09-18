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Posted 18 сентября, 05:52

Published 18 сентября, 05:52

Modified 18 сентября, 05:54

Updated 18 сентября, 05:54

В сети появилось видео утренних ритуалов пермского кота Крошика

В сети появилось видео утренних ритуалов пермского кота Крошика

18 сентября 2024, 05:52
Фото: Реабилитационный центр DogMas
Похудением Крошика занимаются специалисты реабилитационного центра DogMas.

Реабилитационный центр DogMas поделился видеозаписью утренних ритуалов знаменитого пермского кота Крошика. Похудение животного началось с 17 кг, сейчас кот весит около 15 кг.

Ранее сообщалось, что на историю Крошика обратили внимание мировые СМИ, такие как Daily Mail, New York Post и Hindustan Times. В индийском издании Hindustan Times Крошика сравнили с известным котом Гарфилдом. Набор веса пермского кота произошел из-за того, что ел он в основном супы и печенье. В приюте «Матроскин» Крошику не смогли провести УЗИ, поскольку датчик не смог проникнуть через слои жира.

По словам руководителя пермского приюта «Матроскин» Гали Море, кот страдает и дерматологическими заболеваниями, поэтому ему побрили живот. Также у Крошика был диагностирован липидоз печени. В настоящий момент ветеринары занимаются не только его похудением, но и лечением.

Видео: сообщество, посвященное процессу реабилитации кота Крошика.
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