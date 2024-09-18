В сети появилось видео утренних ритуалов пермского кота Крошика

Ранее сообщалось, что на историю Крошика обратили внимание мировые СМИ, такие как Daily Mail, New York Post и Hindustan Times. В индийском издании Hindustan Times Крошика сравнили с известным котом Гарфилдом. Набор веса пермского кота произошел из-за того, что ел он в основном супы и печенье. В приюте «Матроскин» Крошику не смогли провести УЗИ, поскольку датчик не смог проникнуть через слои жира.