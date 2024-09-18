Владимир Путин наградил пермского ученого орденом «За заслуги перед Отечеством»

Posted 18 сентября, 07:53
Published 18 сентября, 07:53
Modified 18 сентября, 09:11
Updated 18 сентября, 09:11
Ученый Пермского классического университета (ПГНИУ) Валерий Черешнев награжден орденом «За заслуги перед Отечеством» II степени. Соответствующий указ подписал президент России Владимир Путин. Ученому присужден орден за большой вклад в развитие науки и многолетнюю добросовестную работу, сообщили в пресс-службе вуза.
Валерий Черешнев является профессором, доктором медицинских наук и вице-президентом Российской академии наук. Он возглавляет кафедру микробиологии и иммунологии биологического факультета ПГНИУ. Также пермяк является основателем и первым директором Института экологии и генетики микроорганизмов УрО РАН.
Орден «За заслуги перед Отечеством» II степени также вручен художественному руководителю и главному дирижеру Пермского губернского оркестра Евгению Тверетинову. Награда была учреждена 2 марта 1994 года и вручается за особо выдающиеся заслуги.