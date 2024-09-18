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Posted 18 сентября, 07:53

Published 18 сентября, 07:53

Modified 18 сентября, 09:11

Updated 18 сентября, 09:11

Владимир Путин наградил ученого ПГНИУ орденом «За заслуги перед Отечеством»

Владимир Путин наградил пермского ученого орденом «За заслуги перед Отечеством»

18 сентября 2024, 07:53
Фото: properm.ru; пресс-служба ПГНИУ

Владимир Путин наградил ученого ПГНИУ орденом «За заслуги перед Отечеством»

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ПГНИУ
Валерий Черешнев является завкафедрой микробиологии и иммунологии биологического факультета.

Ученый Пермского классического университета (ПГНИУ) Валерий Черешнев награжден орденом «За заслуги перед Отечеством» II степени. Соответствующий указ подписал президент России Владимир Путин. Ученому присужден орден за большой вклад в развитие науки и многолетнюю добросовестную работу, сообщили в пресс-службе вуза.

Валерий Черешнев является профессором, доктором медицинских наук и вице-президентом Российской академии наук. Он возглавляет кафедру микробиологии и иммунологии биологического факультета ПГНИУ. Также пермяк является основателем и первым директором Института экологии и генетики микроорганизмов УрО РАН.

Орден «За заслуги перед Отечеством» II степени также вручен художественному руководителю и главному дирижеру Пермского губернского оркестра Евгению Тверетинову. Награда была учреждена 2 марта 1994 года и вручается за особо выдающиеся заслуги.

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