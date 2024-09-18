Вынесен приговор собственнику снегоболотохода, обварившего девятилетнюю пермячку

2 сентября 2023 года мужчина сдал машину в прокат супружеской паре и их малолетней дочери. Они поехали кататься в районе реки Заборная в Кировском районе. Во время поездки произошло разрушение патрубка с последующим выбросом кипящей жидкости на девочку, в связи с чем здоровью потерпевшей был причинен вред средней тяжести.