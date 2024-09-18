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Posted 18 сентября, 13:35

Published 18 сентября, 13:35

Modified 19 сентября, 11:06

Updated 19 сентября, 11:06

Вынесен приговор мужчине, чей снегоболотоход обварил 9-летнюю пермячку

Вынесен приговор собственнику снегоболотохода, обварившего девятилетнюю пермячку

18 сентября 2024, 13:35
Фото: СУ СКР по Пермскому краю

Вынесен приговор мужчине, чей снегоболотоход обварил 9-летнюю пермячку

Сюжет
Дети
Мужчине необходимо будет оплатить компенсацию вреда здоровью девочки.

В Перми мужчина осужден за оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей. Именно на его снегоболотоходе год назад пострадала девятилетняя пермячка, сообщает СУ СКР по Пермскому краю.

В период с 2021 года по сентябрь 2023 года житель Кировского района Перми из бывших в употреблении запчастей и агрегатов, изготовил самоходную машину — снегоболотоход. В интернете он разместил объявление о прокате указанной машины.

2 сентября 2023 года мужчина сдал машину в прокат супружеской паре и их малолетней дочери. Они поехали кататься в районе реки Заборная в Кировском районе. Во время поездки произошло разрушение патрубка с последующим выбросом кипящей жидкости на девочку, в связи с чем здоровью потерпевшей был причинен вред средней тяжести.

Доказательства, собранные следствием, признаны судом достаточным для вынесения приговора в отношении местного жителя, осужденного за совершение преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей).

Приговором суда осужденному назначено наказание в виде 300 часов обязательных работ, в пользу потерпевшего взыскана компенсация морального вреда в сумме 900 тыс. рублей.

#Происшествия#Общество#Суд#Пермь#Пострадали дети#Дети#Приговор
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