Вынесен приговор собственнику снегоболотохода, обварившего девятилетнюю пермячку

Posted 18 сентября, 13:35
Published 18 сентября, 13:35
Modified 19 сентября, 11:06
Updated 19 сентября, 11:06
В Перми мужчина осужден за оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей. Именно на его снегоболотоходе год назад пострадала девятилетняя пермячка, сообщает СУ СКР по Пермскому краю.
В период с 2021 года по сентябрь 2023 года житель Кировского района Перми из бывших в употреблении запчастей и агрегатов, изготовил самоходную машину — снегоболотоход. В интернете он разместил объявление о прокате указанной машины.
2 сентября 2023 года мужчина сдал машину в прокат супружеской паре и их малолетней дочери. Они поехали кататься в районе реки Заборная в Кировском районе. Во время поездки произошло разрушение патрубка с последующим выбросом кипящей жидкости на девочку, в связи с чем здоровью потерпевшей был причинен вред средней тяжести.
Доказательства, собранные следствием, признаны судом достаточным для вынесения приговора в отношении местного жителя, осужденного за совершение преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей).
Приговором суда осужденному назначено наказание в виде 300 часов обязательных работ, в пользу потерпевшего взыскана компенсация морального вреда в сумме 900 тыс. рублей.