Жителей Кировского района оповещают о местах остановок нового автобусного маршрута

Posted 18 сентября, 12:35
Published 18 сентября, 12:35
Modified 18 сентября, 12:37
Updated 18 сентября, 12:37
Остановки появятся у маршрута №79, который был запущен с 1 сентября. Новый маршрут проходит по улицам Сивашская и Кировоградская, где отсутствуют остановочные пункты, сообщают в администрации Перми.
Схема движения предполагает посадку и высадку пассажиров в любом разрешённом правилами дорожного движения месте. Аналогичным образом работает ряд маршрутов в Мотовилихинском и других районах Перми.
Департамент транспорта информирует о наиболее подходящих местах посадки и высадки пассажиров на своих ресурсах. Также схемы направлены перевозчику для размещения в салонах автобусов.
С 1 сентября в Перми начали работу два новых автобусных маршрута. Автобус №31 курсирует от Комсомольской площади до Липовой горы с заездом в микрорайон Краснова. Маршрут №79 «Микрорайон Новый Крым — Микрорайон Железнодорожный» едет по улицах Сивашская, Кировоградская, Адмирала Ушакова, Буксирная и Сокольская. До этого участки этих улиц не обслуживались общественным транспортом.