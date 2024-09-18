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Posted 18 сентября, 12:35

Published 18 сентября, 12:35

Modified 18 сентября, 12:37

Updated 18 сентября, 12:37

Об остановках нового маршрута №79 информируют жителей Перми

Жителей Кировского района оповещают о местах остановок нового автобусного маршрута

18 сентября 2024, 12:35
Фото: properm.ru

Об остановках нового маршрута №79 информируют жителей Перми

Сюжет
Пермская езда
Автобус №79 стал курсировать с 1 сентября

Остановки появятся у маршрута №79, который был запущен с 1 сентября. Новый маршрут проходит по улицам Сивашская и Кировоградская, где отсутствуют остановочные пункты, сообщают в администрации Перми.

Схема движения предполагает посадку и высадку пассажиров в любом разрешённом правилами дорожного движения месте. Аналогичным образом работает ряд маршрутов в Мотовилихинском и других районах Перми.

Департамент транспорта информирует о наиболее подходящих местах посадки и высадки пассажиров на своих ресурсах. Также схемы направлены перевозчику для размещения в салонах автобусов.

С 1 сентября в Перми начали работу два новых автобусных маршрута. Автобус №31 курсирует от Комсомольской площади до Липовой горы с заездом в микрорайон Краснова. Маршрут №79 «Микрорайон Новый Крым — Микрорайон Железнодорожный» едет по улицах Сивашская, Кировоградская, Адмирала Ушакова, Буксирная и Сокольская. До этого участки этих улиц не обслуживались общественным транспортом.

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#Пермская езда#Пермь#Транспорт#Общественный транспорт
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