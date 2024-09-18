Жителей Кировского района оповещают о местах остановок нового автобусного маршрута

С 1 сентября в Перми начали работу два новых автобусных маршрута. Автобус №31 курсирует от Комсомольской площади до Липовой горы с заездом в микрорайон Краснова. Маршрут №79 «Микрорайон Новый Крым — Микрорайон Железнодорожный» едет по улицах Сивашская, Кировоградская, Адмирала Ушакова, Буксирная и Сокольская. До этого участки этих улиц не обслуживались общественным транспортом.