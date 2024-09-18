Жительницу Соликамска осудили за нападение на дорожных полицейских

Posted 18 сентября, 04:35
Published 18 сентября, 04:35
Modified 18 сентября, 04:36
Updated 18 сентября, 04:36
Соликамский городской суд вынес приговор жительнице Соликамска. Она атаковала дорожных полицейских, сообщает пресс-служба прокуратуры региона.
В начале июня 2024 года в ночное время сотрудниками дорожно-патрульной службы был остановлен автомобиль под управлением женщины, находившейся в состоянии алкогольного опьянения. В процессе оформления протокола, не желая быть привлеченной к административной ответственности, она выхватила у инспектора ДПС документы и попыталась сбежать. При этом она причинила сотрудникам полиции телесные повреждения в виде поверхностных ссадин предплечий, ушибленной раны кисти.
Судом женщина признана виновной по ч. 1 ст. 318 УК РФ (применение насилия не опасного для жизни и здоровья в отношении представителя власти). Ей назначено наказание в виде 1 года принудительных работ с ежемесячным удержанием 15% заработной платы осужденной в доход государства. Приговор суда не вступил в законную силу.
На днях бывший депутат Госдумы РФ от Пермского края Алексей Бурнашов, осужденный за нападение на полицейских, освободился из колонии.