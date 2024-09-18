Жительницу Соликамска осудили за нападение на дорожных полицейских

В начале июня 2024 года в ночное время сотрудниками дорожно-патрульной службы был остановлен автомобиль под управлением женщины, находившейся в состоянии алкогольного опьянения. В процессе оформления протокола, не желая быть привлеченной к административной ответственности, она выхватила у инспектора ДПС документы и попыталась сбежать. При этом она причинила сотрудникам полиции телесные повреждения в виде поверхностных ссадин предплечий, ушибленной раны кисти.