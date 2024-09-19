20 человек стали донорами костного мозга благодаря «Почте России»

Директор по внешним коммуникациям «Почты России» Екатерина Куманина отметила, что на сегодняшний день проект охватывает практически всю территорию страны. Сотрудничество с Национальным РДКМ способствует расширению регистра доноров, что, в свою очередь, повышает вероятность выздоровления пациентов. Добровольцы могут участвовать в проекте независимо от их места жительства, а многие из сотрудников почты не только активно занимаются его реализацией, но и становятся настоящими амбассадорами донорства костного мозга. Они вступают в Национальный регистр доноров костного мозга, делятся информацией с коллегами и друзьями, а также развенчивают распространенные мифы о донорстве. «Почта России» гордится тем, что участвует в таком важном и благородном проекте.