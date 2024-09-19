20 человек стали донорами костного мозга благодаря «Почте России»

Posted 19 сентября, 14:44
Published 19 сентября, 14:44
Modified 19 сентября, 14:44
Updated 19 сентября, 14:44
Издание 56orb.ru пишет, что заявки на вступление в регистр через почту поступили от 27 тысяч добровольцев. Процедуру донации прошли двадцать человек, которые стали реальными донорами костного мозга.
Присоединиться к Национальному РДКМ очень легко. Для этого достаточно оставить заявку на сайте rdkm.ru, и «Почта России» безвозмездно доставит наборы для самостоятельного забора биоматериала. Добровольцы могут сделать мазок с внутренней стороны обеих щек без помощи медперсонала. Полученный материал и заполненные документы следует положить в конверт и отправить в лабораторию.
Сотрудничество «Почты России» с Национальным РДК значительно расширяет географию донорской базы: более половины привлеченных с помощью почты добровольцев живут в небольших населенных пунктах. До старта проекта стать донором было возможно, только сдав кровь в медицинских учреждениях, а их почти нет за пределами крупных городов.
Директор по внешним коммуникациям «Почты России» Екатерина Куманина отметила, что на сегодняшний день проект охватывает практически всю территорию страны. Сотрудничество с Национальным РДКМ способствует расширению регистра доноров, что, в свою очередь, повышает вероятность выздоровления пациентов. Добровольцы могут участвовать в проекте независимо от их места жительства, а многие из сотрудников почты не только активно занимаются его реализацией, но и становятся настоящими амбассадорами донорства костного мозга. Они вступают в Национальный регистр доноров костного мозга, делятся информацией с коллегами и друзьями, а также развенчивают распространенные мифы о донорстве. «Почта России» гордится тем, что участвует в таком важном и благородном проекте.
Чем шире и разнообразнее становится регистр, тем больше шансов для больных с заболеваниями крови найти подходящего донора. Порой счет идет на недели или даже дни. Вероятность найти подходящего неродственного донора составляет 1:10 000.
С 2018 года Национальный регистр доноров костного мозга осуществил 315 трансплантаций от российских доноров, из которых 301 проведена для российских пациентов, а 14 — для зарубежных. 120 россиянам были доставлены трансплантаты из других стран.