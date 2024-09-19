Аквапарк в Камской долине обойдется инвестору в 8 миллиардов рублей

Posted 19 сентября, 13:48
Published 19 сентября, 13:48
Modified 19 сентября, 13:49
Updated 19 сентября, 13:49
Компания «Железно» готова начать стройку аквапарка в микрорайоне Камская долина в Перми сразу же после согласования документации. Об этом журналисту Properm.ru сообщил генеральный директор компании «Железно» Юрий Захаров.
«Строить аквапарк в микрорайоне будем в любом случае. Вопрос масштаба. Мы готовим самый масштабный проект, стоимостью 8 млрд рублей», — сообщил руководитель застройщика.
Ранее Юрий Захаров рассказал о готовности мастерплана для освоения 300 тыс. кв м на в микрорайоне Заимка (Дзержинский район). Сейчас компания занимается строительством «Камаполиса» на данном участке (площадь объекта 12 тыс. кв. м), и их нужды покрываются имеющимся земельным банком.
Сегодня губернатор Пермского края Дмитрий Махонин объяснил, почему в Перми до сих пор не построили аквапарк. В прямом эфире на телеканале «Вести Пермь» он сообщил, что проект пришлось отложить из-за пандемии коронавируса.