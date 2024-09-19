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Posted 19 сентября, 13:48

Published 19 сентября, 13:48

Modified 19 сентября, 13:49

Updated 19 сентября, 13:49

В Камской долине в Перми могут построить аквапарк за 8 миллиардов рублей

Аквапарк в Камской долине обойдется инвестору в 8 миллиардов рублей

19 сентября 2024, 13:48
Фото: Изображение Midjourney

В Камской долине в Перми могут построить аквапарк за 8 миллиардов рублей

Компания «Железно» готова начать стройку сразу же после согласования документации.

Компания «Железно» готова начать стройку аквапарка в микрорайоне Камская долина в Перми сразу же после согласования документации. Об этом журналисту Properm.ru сообщил генеральный директор компании «Железно» Юрий Захаров.

«Строить аквапарк в микрорайоне будем в любом случае. Вопрос масштаба. Мы готовим самый масштабный проект, стоимостью 8 млрд рублей», — сообщил руководитель застройщика.

Ранее Юрий Захаров рассказал о готовности мастерплана для освоения 300 тыс. кв м на в микрорайоне Заимка (Дзержинский район). Сейчас компания занимается строительством «Камаполиса» на данном участке (площадь объекта 12 тыс. кв. м), и их нужды покрываются имеющимся земельным банком.

Сегодня губернатор Пермского края Дмитрий Махонин объяснил, почему в Перми до сих пор не построили аквапарк. В прямом эфире на телеканале «Вести Пермь» он сообщил, что проект пришлось отложить из-за пандемии коронавируса.

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#Экономика#Пермь#Застройщик#Камская долина#Аквапарк#Застройка
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