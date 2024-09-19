Дмитрий Махонин передал новые автомобили лесопожарным подразделениям Прикамья

Posted 19 сентября, 12:52
Published 19 сентября, 12:52
Modified 19 сентября, 12:53
Updated 19 сентября, 12:53
Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин передал ключи от лесопожарной и лесохозяйственной техники профильным службам из муниципалитетов Прикамья в ходе Всероссийского форума «Леса России». Об этом сообщает пресс-служба администрации губернатора.
Новые автомобили высокой проходимости Садко NEXT будут нести службу в Пермском, Гайнском, Соликамском, Чердынском, Ныробском и Березниковском лесопожарных подразделениях.
Ключи от новых автомобилей получили:
Дмитрий Махонин поблагодарил Министерство природных ресурсов и экологии РФ за поддержку региона. Он также подчеркнул, что участие в федеральном проекте «Сохранение лесов» нацпроекта «Экология» помогло Прикамью существенно обновить парк лесопожарной техники. «С 2019 года закуплено 83 единицы, сегодня передаем еще восемь. Желаю, чтобы эта техника поменьше использовалась, но, если что-то случится, чтобы она никогда не подводила. Спасибо всем сотрудникам лесопожарных подразделений края за мужество, профессионализм и готовность всегда защищать наши природные богатства», — заключил глава региона.