Дмитрий Махонин передал новые автомобили лесопожарным подразделениям Прикамья

Дмитрий Махонин поблагодарил Министерство природных ресурсов и экологии РФ за поддержку региона. Он также подчеркнул, что участие в федеральном проекте «Сохранение лесов» нацпроекта «Экология» помогло Прикамью существенно обновить парк лесопожарной техники. «С 2019 года закуплено 83 единицы, сегодня передаем еще восемь. Желаю, чтобы эта техника поменьше использовалась, но, если что-то случится, чтобы она никогда не подводила. Спасибо всем сотрудникам лесопожарных подразделений края за мужество, профессионализм и готовность всегда защищать наши природные богатства», — заключил глава региона.