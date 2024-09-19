До 10 октября пермяки смогут оплатить долги за капитальный ремонт без пени

Posted 19 сентября, 03:44
Published 19 сентября, 03:44
Modified 19 сентября, 03:46
Updated 19 сентября, 03:46
Пермяки смогут списать пени, оплатив долги за капитальный ремонт до 10 октября текущего года. Акцию «Лето без долгов» проводит Фонд капитального ремонта Пермского края.
«Участниками акции стали уже 1100 человек. Общая сумма погашенной задолженности составила 23 миллиона рублей. Активнее всего участвуют в программе жители Перми, Березников, Краснокамска и Чайковского», —рассказали в краевом Министерстве ЖКХ и благоустройства Пермского края.
Для участия в акции нужно заполнить заявление установленного образца, в полном объеме оплатить задолженность по взносам на капремонт на момент подачи заявления и направить его в Фонд вместе с копиями платежных документов, подтверждающими оплату в период проведения акции.