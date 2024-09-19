Два актера из Пермского края «засветились» в криминальной комедии на ТНТ

Сериал рассказывает о бандите Дино, который в 90-е годы был человеком, который способен безжалостно выбить долги из любого. Но 90-е давно закончились, и Дино живет в глухой провинции. Однако обстоятельства вынуждают героя вернуться в большой город к старой «профессии». Но теперь ему нужно рассчитаться со своими долгами и попытаться вернуть любовь всей жизни.