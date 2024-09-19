Два актера из Пермского края «засветились» в криминальной комедии на ТНТ

Posted 19 сентября, 06:01
Published 19 сентября, 06:01
Modified 19 сентября, 06:03
Updated 19 сентября, 06:03
Два актера из Пермского края снялись в криминальной комедии «Дино» (16+). Артур Бесчастный родом из поселка Майский, он сыграл другая главного героя — Буку. Сергей Легостаев родился в Кунгуре, в комедии он воплотил образ Баса, сообщает «Про Город Пермь» со ссылкой на пресс-службу телеканала ТНТ.
Сергей Легостаев родился 18 июня 1961 года. С 1992 по 2024 год снялся в 117 фильмах и сериалах. Среди проектов с его участием — «Герой 115» (16+), «На Луне» (16+), «Апостол» (18+) и другие. Артур Бесчастный родился 13 августа 1985 года. С 2010 по 2024 годы стал актером 51 кинопроекта. Он известен по фильмам и сериалам «Убить Риту» (18+), «Мир! Дружба! Жвачка!» (18+) и другими работами.
Сериал рассказывает о бандите Дино, который в 90-е годы был человеком, который способен безжалостно выбить долги из любого. Но 90-е давно закончились, и Дино живет в глухой провинции. Однако обстоятельства вынуждают героя вернуться в большой город к старой «профессии». Но теперь ему нужно рассчитаться со своими долгами и попытаться вернуть любовь всей жизни.
Премьера проекта состоится 30 сентября на ТНТ. Режиссером стал креативный продюсер сериала «Территория» (16+) Антон Шарипов. Главные роли в «Дино» также исполнили Алексей Розин, Любовь Толкалина, Елизавета Кононова, Андрей Гальченко и другие.
Ранее Properm.ru писали о пермских студентах, которые сняли мини-сериал о писателе Борисе Пастернаке. А жители Кунгура и Березников приняли участие в съемках фантастического сериала — премьера состоится в 2025 году.