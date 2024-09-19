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Posted 19 сентября, 06:01

Published 19 сентября, 06:01

Modified 19 сентября, 06:03

Updated 19 сентября, 06:03

Сергей Легостаев — слева на коллаже.

Два актера из Пермского края «засветились» в криминальной комедии на ТНТ

19 сентября 2024, 06:01
Фото: imdb.com; пресс-служба телеканала ТНТ
Сергей Легостаев — слева на коллаже.

Два актера из Прикамья снялись в криминальной комедии «Дино» на ТНТ

Сюжет
Кунгур
У каждого за плечами — большой список ролей.

Два актера из Пермского края снялись в криминальной комедии «Дино» (16+). Артур Бесчастный родом из поселка Майский, он сыграл другая главного героя — Буку. Сергей Легостаев родился в Кунгуре, в комедии он воплотил образ Баса, сообщает «Про Город Пермь» со ссылкой на пресс-службу телеканала ТНТ.

Сергей Легостаев родился 18 июня 1961 года. С 1992 по 2024 год снялся в 117 фильмах и сериалах. Среди проектов с его участием — «Герой 115» (16+), «На Луне» (16+), «Апостол» (18+) и другие. Артур Бесчастный родился 13 августа 1985 года. С 2010 по 2024 годы стал актером 51 кинопроекта. Он известен по фильмам и сериалам «Убить Риту» (18+), «Мир! Дружба! Жвачка!» (18+) и другими работами.

Сериал рассказывает о бандите Дино, который в 90-е годы был человеком, который способен безжалостно выбить долги из любого. Но 90-е давно закончились, и Дино живет в глухой провинции. Однако обстоятельства вынуждают героя вернуться в большой город к старой «профессии». Но теперь ему нужно рассчитаться со своими долгами и попытаться вернуть любовь всей жизни.

Премьера проекта состоится 30 сентября на ТНТ. Режиссером стал креативный продюсер сериала «Территория» (16+) Антон Шарипов. Главные роли в «Дино» также исполнили Алексей Розин, Любовь Толкалина, Елизавета Кононова, Андрей Гальченко и другие.

Кадры со съемок сериала.Кадры со съемок сериала.
Кадры со съемок сериала.Кадры со съемок сериала.
Кадры со съемок сериала.Кадры со съемок сериала.
Кадры со съемок сериала.Кадры со съемок сериала.
Кадры со съемок сериала.. Фото: vk.com/good_story_media

Ранее Properm.ru писали о пермских студентах, которые сняли мини-сериал о писателе Борисе Пастернаке. А жители Кунгура и Березников приняли участие в съемках фантастического сериала — премьера состоится в 2025 году.

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#Общество#Пермь#Кунгур#Искусство#Кино#Тнт#Съемки#Майский#Сериал#Телеканал
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