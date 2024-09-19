Два курорта в Прикамье вошли в топ-10 здравниц страны

Posted 19 сентября, 04:13
Published 19 сентября, 04:13
Modified 19 сентября, 04:15
Updated 19 сентября, 04:15
Ассоциация оздоровительного туризма и корпоративного здоровья подвела результаты работы санаториев России за 2023 года, составив рейтинг лучших здравниц страны. Санаторий «Ключи» из Суксунского округа одержал второе место в номинации «ТОП-10 здравниц России по эффективности бизнеса», а «Усть-Качка» расположился на десятом месте по масштабу бизнеса, рассказали в Минтуризма Прикамья.
По данным ассоциации, прошлый год стал рекордным для российского оздоровительного туризма по ряду показателей. Совокупная выручка 100 российских санаториев составила 34% от всех доходов санаторно-курортной отрасли РФ. В настоящий момент на территории России стране насчитывается почти 1,8 тыс. санаториев. Согласно информации Росстата, в Прикамье действуют 36 санаториев.