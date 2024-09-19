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Posted 19 сентября, 04:13

Published 19 сентября, 04:13

Modified 19 сентября, 04:15

Updated 19 сентября, 04:15

Санатории «Ключи» и «Усть-Качка» из Прикамья вошли в топ-10 здравниц страны

Два курорта в Прикамье вошли в топ-10 здравниц страны

19 сентября 2024, 04:13
Фото: Санаторий «Ключи»

Санатории «Ключи» и «Усть-Качка» из Прикамья вошли в топ-10 здравниц страны

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Рейтинг составлен Ассоциацией оздоровительного туризма и корпоративного здоровья.

Ассоциация оздоровительного туризма и корпоративного здоровья подвела результаты работы санаториев России за 2023 года, составив рейтинг лучших здравниц страны. Санаторий «Ключи» из Суксунского округа одержал второе место в номинации «ТОП-10 здравниц России по эффективности бизнеса», а «Усть-Качка» расположился на десятом месте по масштабу бизнеса, рассказали в Минтуризма Прикамья.

По данным ассоциации, прошлый год стал рекордным для российского оздоровительного туризма по ряду показателей. Совокупная выручка 100 российских санаториев составила 34% от всех доходов санаторно-курортной отрасли РФ. В настоящий момент на территории России стране насчитывается почти 1,8 тыс. санаториев. Согласно информации Росстата, в Прикамье действуют 36 санаториев.

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