Флаэртиана-2024: Международный фестиваль документального кино в Перми

В программу международного конкурса вошли 12 фильмов, снятых в 2023 и 2024 году в Китае, Тайване, Франции, Великобритании, Израиле, Венгрии, Германии, Хорватии, Нидерландах, Киргизии и России. Эти картины погружают зрителей в реальные жизненные истории со всего мира: герои противостоят стихиям в борьбе за существование своей земли («Против ветра»), борются за семейное счастье («Нас трое»), осуществляют детские мечты («Стекло, моя несбывшаяся жизнь») и проявляют преданность своему делу («Медик»).