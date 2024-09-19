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Posted 19 сентября, 09:16

Published 19 сентября, 09:16

Modified 19 сентября, 09:18

Updated 19 сентября, 09:18

Губернатор Прикамья объяснил причину откладывания строительства аквапарка

Губернатор объяснил, почему в Перми не построили аквапарк

19 сентября 2024, 09:16
Фото: 1MI

Губернатор Прикамья объяснил причину откладывания строительства аквапарка

Сюжет
Никогданибудь
Возведение объекта планировали начать в 2019 году.

Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин объяснил, почему в Перми до сих пор не построили аквапарк. В прямом эфире на телеканале «Вести Пермь» он сообщил, что проект пришлось отложить из-за пандемии коронавируса. Тогда доходность бюджета региона снизилась на 20%.

«Мы покупали в больницы оборудование и стиральные машины, чтобы врачи, которые находились там сутками, могли постирать одежду», — пояснил Махонин. Также он пояснил, что при развитии экономики власти возвращаются к стройкам: так в микрорайоне ДКЖ техника работает на стройке многофункциональной спортивной арены. Но объекты дорожают, если процесс от появления проекта до его воплощения затягивается.

Строительство аквапарка планировали начать еще в 2019 году. Для него разрабатывали проект за 175 млн рублей, а на объект власти хотели потратить 5 млрд рублей. Летом 2020 года контракт на проектирование расторгли, и это объяснили сложной социально-экономической и эпидемиологической ситуацией — в разгаре была пандемия COVID-19. В 2022 году стало известно, что Фонд развития Пермского края и иркутская компания «Востоксвязь» учредили ООО «АкваПермь» для разработки проекта аквапарка. Запустить объект рассчитывают в 2026 году.

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#Общество#Никогданибудь#Коронавирус в Перми#Пермь#Аквапарк
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