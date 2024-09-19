Губернатор объяснил, почему в Перми не построили аквапарк

Строительство аквапарка планировали начать еще в 2019 году. Для него разрабатывали проект за 175 млн рублей, а на объект власти хотели потратить 5 млрд рублей. Летом 2020 года контракт на проектирование расторгли, и это объяснили сложной социально-экономической и эпидемиологической ситуацией — в разгаре была пандемия COVID-19. В 2022 году стало известно, что Фонд развития Пермского края и иркутская компания «Востоксвязь» учредили ООО «АкваПермь» для разработки проекта аквапарка. Запустить объект рассчитывают в 2026 году.