Posted 19 сентября, 08:48
Published 19 сентября, 08:48
Modified 19 сентября, 08:50
Updated 19 сентября, 08:50
Дзюба недавно заявил о том, что даже в состоянии опьянения может выйти на поле за сборную, пишет newkhakasiya.online. Губерниев, отличающийся настоящей страстью к футболу, не мог оставить это заявление без внимания.
Он отметил, что Дзюба проявляет зависть и обиду, что абсолютно недопустимо. По мнению Губерниева, вместо этого нужно продемонстрировать мастерство, чтобы вновь попасть в состав сборной. Комментатор подчеркнул, что такими высказываниями футболист только обижает себя, подразумевая, что его не берут в команду, несмотря на его достижения.
Кроме того, Губерниев добавил, что это всего лишь отражение внутренних комплексов Дзюбы и призвал его сосредоточиться на игре, а не на своих обидах.
Дзюба играл за сборную России на протяжении десяти лет начиная с 2011 года и стал настоящей легендой для многих поклонников. Накануне он подписал контракт с футбольным клубом «Акрон» из Тольятти.