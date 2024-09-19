Губерниев объяснил беспардонное высказывание Дзюбы

Он отметил, что Дзюба проявляет зависть и обиду, что абсолютно недопустимо. По мнению Губерниева, вместо этого нужно продемонстрировать мастерство, чтобы вновь попасть в состав сборной. Комментатор подчеркнул, что такими высказываниями футболист только обижает себя, подразумевая, что его не берут в команду, несмотря на его достижения.