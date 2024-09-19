Кировская компания «Железно» разработала мастерплан на всю Заимку

«Предприятия завода сохранены в мастер-плане. Но он разбросан на несколько кусков, и в некоторых агломерациях совсем ничего не происходит. Новый собственник („Курганприбор“ — Properm.ru) рано или поздно задумается, что там нет профильного производства — это может быть поводом для редевелопмента. Если к нам с этим предложениям выйдут, мы будем готовы рассмотреть его», — сказал Юрий Захаров.