Кировская компания «Железно» разработала мастерплан на всю Заимку

Posted 19 сентября, 12:45
Published 19 сентября, 12:45
Modified 19 сентября, 12:47
Updated 19 сентября, 12:47
Генеральный директор компании «Железно» Юрий Захаров рассказал о готовности мастерплана для освоения 300 тыс. кв м на в микрорайоне Заимка (Дзержинский район). Сейчас компания занимается строительством «Камаполиса» на данном участке (площадь объекта 12 тыс. кв. м), и их нужды покрываются имеющимся земельным банком.
Топ-менеджер уточнил, что в проекте описана вся агломерация, принципы развития территории. «Там должен стать полноценный постиндустриальный цифровой город. С современным жильем и инфраструктурой, в том числе государственной», — пояснил Захаров журналисту Properm.ru
Отметим, что на территории микрорайона находится ФГУП «Машиностроительный завод имени Дзержинского». В июле прошлого года Генпрокуратура выходила с требованием об изъятии имущества ЗиДа в пользу государства. Надзорное ведомство обратилось с иском на фоне другого спора — Минпромторг РФ пытался добиться признания недействительными результатов торгов по продаже предприятия-банкрота как единого имущественного комплекса — московскому ПСК «Спецпректстрой». Компанию считали якобы связан с девелоперским холдингом «Железно», но застройщик эту связь категорически отрицал. Позднее имущество выкупило Научно-производственное объединение «Курганприбор» предложившее цену в 725 млн рублей.
В начале сентября это года стало известно, что ЗиД обратился в Минпромторг РФ с заявлением об исключении из перечня стратегических предприятий. Ходатайство конкурсного управляющего было отложено до получения ответа из Минпромторга.
«Предприятия завода сохранены в мастер-плане. Но он разбросан на несколько кусков, и в некоторых агломерациях совсем ничего не происходит. Новый собственник („Курганприбор“ — Properm.ru) рано или поздно задумается, что там нет профильного производства — это может быть поводом для редевелопмента. Если к нам с этим предложениям выйдут, мы будем готовы рассмотреть его», — сказал Юрий Захаров.