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Posted 19 сентября, 04:34

Published 19 сентября, 04:34

Modified 19 сентября, 04:36

Updated 19 сентября, 04:36

Число фальшивых сайтов по продаже новой модели iPhone резко возросло

Количество фальшивых сайтов по продаже нового iPhone 16 выросло в десятки раз

19 сентября 2024, 04:34
Фото: unsplash.com

Число фальшивых сайтов по продаже новой модели iPhone резко возросло

Эксперты рекомендуют внимательно проверять адреса интернет-ресурсов.

В России выросло количество фальшивых сайтов, которые предлагают приобрести новый iPhone 16. Это произошло после презентации новой модели смартфона 9 сентября, отмечают VSE42.Ru со ссылкой на «Известия».

До презентации было зарегистрировано только семь подозрительных доменов, а к 19 сентября их число увеличилось в 28 раз — 197 интернет-ресурсов. Эксперты предупреждают, что при покупке гаджета нужно внимательно проверять адреса сайтов и не указывать персональные данные на подозрительных ресурсах.

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