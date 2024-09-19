Количество фальшивых сайтов по продаже нового iPhone 16 выросло в десятки раз

Posted 19 сентября, 04:34
Published 19 сентября, 04:34
Modified 19 сентября, 04:36
Updated 19 сентября, 04:36
В России выросло количество фальшивых сайтов, которые предлагают приобрести новый iPhone 16. Это произошло после презентации новой модели смартфона 9 сентября, отмечают VSE42.Ru со ссылкой на «Известия».
До презентации было зарегистрировано только семь подозрительных доменов, а к 19 сентября их число увеличилось в 28 раз — 197 интернет-ресурсов. Эксперты предупреждают, что при покупке гаджета нужно внимательно проверять адреса сайтов и не указывать персональные данные на подозрительных ресурсах.