Количество фальшивых сайтов по продаже нового iPhone 16 выросло в десятки раз

До презентации было зарегистрировано только семь подозрительных доменов, а к 19 сентября их число увеличилось в 28 раз — 197 интернет-ресурсов. Эксперты предупреждают, что при покупке гаджета нужно внимательно проверять адреса сайтов и не указывать персональные данные на подозрительных ресурсах.