Краевой парламент одобрил поправки в бюджет Прикамья

Порядка 2 млрд рублей в трехлетнем периоде будет направлено, в том числе на закупку вакцин и лекарственных препаратов и оказание высокотехнологичной медицинской помощи. Порядка 980 млн рублей — в 2024 году и по 470 млн рублей — в 2025 и 2026 годах. На закупку оборудования для новых школ Прикамья направлено 550 млн рублей на три года: 145 млн — в 2024 году, 174 млн — в 2025 году, 224 млн — в 2026 году. Также дополнительные средства заложены на софинансирование федерального проекта «Приоритет 2030» для развития Передовой инженерной школы в Политехническом университете.