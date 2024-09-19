На гидроциклы и мотоциклы теперь можно оформить онлайн-кредит

По словам руководителя категорий «Водный транспорт» и «Мототехника» в Авито Авто Ильи Зарембо, в начале 2024 года такой же механизм был реализован для получения кредита на машины с пробегом, предлагаемые частными лицами. Оформить кредит можно было на сумму до 5 млн рублей. Инструмент завоевал популярность и его расширили на другие категории.