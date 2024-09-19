На гидроциклы и мотоциклы теперь можно оформить онлайн-кредит

Posted 19 сентября, 13:04
Published 19 сентября, 13:04
Modified 19 сентября, 13:04
Updated 19 сентября, 13:04
Услуга распространяется на предложения как частных продавцов, так и компаний и доступна для новых транспортных средств и для техники с пробегом на платформе Авито Авто. Кредитная заявка рассматривается несколькими банками. В рамках данного сервиса кредиты выдают ОТП-Банк, Локо-Банк и МТС Банк. При этом, как объяснили представители сервиса, посещение пользователем финансовой организации не требуется.
По словам руководителя категорий «Водный транспорт» и «Мототехника» в Авито Авто Ильи Зарембо, в начале 2024 года такой же механизм был реализован для получения кредита на машины с пробегом, предлагаемые частными лицами. Оформить кредит можно было на сумму до 5 млн рублей. Инструмент завоевал популярность и его расширили на другие категории.
«На данный момент на платформе представлено более 300 тысяч предложений по продаже мототехники и более 150 тысяч — водного транспорта. И мы рассчитываем, что спрос на них благодаря цифровизации получения кредита вырастет», — добавил Зарембо.
Ранее аналитики Авито сообщали, что средняя стоимость новых автомобилей в Приволжском федеральном округе за период с августа 2023 года по август 2024 года снизилась на 6,3% и составила 3 млн рублей. В то же время средняя цена авто с пробегом достигла 1,2 млн рублей.