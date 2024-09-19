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Posted 19 сентября, 03:04

Published 19 сентября, 03:04

Modified 19 сентября, 03:06

Updated 19 сентября, 03:06

Пермь признали «столицей посикунчиков»

Пермь признали «столицей посикунчиков»

19 сентября 2024, 03:04
Фото: Виктор Михалев для Properm.ru
К такому мнению пришли аналитики сервиса «Туту.ру».

Аналитики платформы «Туту.ру» назвали Пермь «столицей посикунчиков». К такому выводу пришли эксперты, проанализировав популярные запросы пользователей интернета, газеты, журналы, архивы, хроники и энциклопедии. В ходе исследования сервис присвоил статус столицы чего-либо 100 городам России, выделив для каждого его особенность.

«„Посекунчики» или «Посикунчики»? Вариант ответа зависит от мировоззрения. Уральские пирожки либо были с начинкой и из крупно рубленного мяса и тогда пишутся через «Е», либо все, как мы подумали — когда кусаешь пирожок, из него брызжет горячий бульон. В любом случае получается очень вкусно!», — пишет «Туту.ру».

Пермь искали в поисковых системах 2774 раза с начала 2024 года.

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