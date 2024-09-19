Пермь признали «столицей посикунчиков»

Аналитики платформы «Туту.ру» назвали Пермь «столицей посикунчиков». К такому выводу пришли эксперты, проанализировав популярные запросы пользователей интернета, газеты, журналы, архивы, хроники и энциклопедии. В ходе исследования сервис присвоил статус столицы чего-либо 100 городам России, выделив для каждого его особенность.