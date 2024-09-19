Пермь признали «столицей посикунчиков»

Posted 19 сентября, 03:04
Published 19 сентября, 03:04
Modified 19 сентября, 03:06
Updated 19 сентября, 03:06
Аналитики платформы «Туту.ру» назвали Пермь «столицей посикунчиков». К такому выводу пришли эксперты, проанализировав популярные запросы пользователей интернета, газеты, журналы, архивы, хроники и энциклопедии. В ходе исследования сервис присвоил статус столицы чего-либо 100 городам России, выделив для каждого его особенность.
«„Посекунчики» или «Посикунчики»? Вариант ответа зависит от мировоззрения. Уральские пирожки либо были с начинкой и из крупно рубленного мяса и тогда пишутся через «Е», либо все, как мы подумали — когда кусаешь пирожок, из него брызжет горячий бульон. В любом случае получается очень вкусно!», — пишет «Туту.ру».
Пермь искали в поисковых системах 2774 раза с начала 2024 года.