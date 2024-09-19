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Posted 19 сентября, 11:42

Published 19 сентября, 11:42

Modified 19 сентября, 11:44

Updated 19 сентября, 11:44

Пермяки пожаловались, что утром 19 сентября трамваи не ездили в Мотовилиху

Пермяки жалуются на задержку трамваев в направлении центра. Объяснение чиновников

19 сентября 2024, 11:42
Фото: пресс-служба дептранса Перми

Пермяки пожаловались, что утром 19 сентября трамваи не ездили в Мотовилиху

Сюжет
Пермская езда
Читатель Properm.ru говорит, что за последний месяц наблюдал такие сбои как минимум трижды.

Пермяки пожаловались на задержку движения трамваев сегодня рано утром, 19 сентября. По словам читателя Properm.ru, все трамвайные маршруты — №4, 7, 8 и 11 — разворачивались на Разгуляе и не доходили до Мотовилихинского района. Ситуация повторяется раз в полторы-две недели. Люди по 20 минут ожидают транспорта в неведении, так как уведомлений нет.

Пермяк утверждает, что это проблема существует с зимы прошлого года. Тогда ходили слухи, что это связано с обледенением рельсов зимой на Северной дамбе — якобы трамваи при определенной температуре не могут ехать в горку. Третий раз с конца августа трамваи начинают движение в Мотовилиху с 07:40, а до этого разворачиваются на Разгуляе, говорит мужчина. Можно добраться до нужной остановки и в автобусах маршрутов №32 и №77, но они едут из микрорайона Вышка-2 уже переполненные пассажирами.

В городском департаменте транспорта ответили на запрос Properm.ru, что на ул. Дзержинского сегодня в 05:17 было ограничено движение трамваев в направлении центра Перми. Причиной стал легковой автомобиль, застрявший на путях. Информацию о нем передали в центральную диспетчерскую службу для вызова эвакуатора. Движение на участке начало восстанавливаться в 06:43 во всех направлениях. Однако часть трамваев на разворотных кольцах едет по укороченным маршрутам, чтобы восстановиться в графике — корреспондент Properm.ru предполагает, что пермяки не могли выехать вовремя как раз потому, что маршруты укоротили для корректировки по расписанию.

Фото: Telegram-канал дептранса

Сбои могут происходить как при движении трамваев, так и при движении автобусов. Так как ДТП невозможно заранее предусмотреть, то на остановках нет и возможности оперативно предупредить о них. О наиболее системных сбоях дептранс сообщает в своем Telegram-канале «Пермский транспорт», также посмотреть движение транспорта на карте можно в режиме реального времени.

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