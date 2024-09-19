Пермяки жалуются на задержку трамваев в направлении центра. Объяснение чиновников

Пермяк утверждает, что это проблема существует с зимы прошлого года. Тогда ходили слухи, что это связано с обледенением рельсов зимой на Северной дамбе — якобы трамваи при определенной температуре не могут ехать в горку. Третий раз с конца августа трамваи начинают движение в Мотовилиху с 07:40, а до этого разворачиваются на Разгуляе, говорит мужчина. Можно добраться до нужной остановки и в автобусах маршрутов №32 и №77, но они едут из микрорайона Вышка-2 уже переполненные пассажирами.