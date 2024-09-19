Пермяки жалуются на задержку трамваев в направлении центра. Объяснение чиновников

Posted 19 сентября, 11:42
Published 19 сентября, 11:42
Modified 19 сентября, 11:44
Updated 19 сентября, 11:44
Пермяки пожаловались на задержку движения трамваев сегодня рано утром, 19 сентября. По словам читателя Properm.ru, все трамвайные маршруты — №4, 7, 8 и 11 — разворачивались на Разгуляе и не доходили до Мотовилихинского района. Ситуация повторяется раз в полторы-две недели. Люди по 20 минут ожидают транспорта в неведении, так как уведомлений нет.
Пермяк утверждает, что это проблема существует с зимы прошлого года. Тогда ходили слухи, что это связано с обледенением рельсов зимой на Северной дамбе — якобы трамваи при определенной температуре не могут ехать в горку. Третий раз с конца августа трамваи начинают движение в Мотовилиху с 07:40, а до этого разворачиваются на Разгуляе, говорит мужчина. Можно добраться до нужной остановки и в автобусах маршрутов №32 и №77, но они едут из микрорайона Вышка-2 уже переполненные пассажирами.
В городском департаменте транспорта ответили на запрос Properm.ru, что на ул. Дзержинского сегодня в 05:17 было ограничено движение трамваев в направлении центра Перми. Причиной стал легковой автомобиль, застрявший на путях. Информацию о нем передали в центральную диспетчерскую службу для вызова эвакуатора. Движение на участке начало восстанавливаться в 06:43 во всех направлениях. Однако часть трамваев на разворотных кольцах едет по укороченным маршрутам, чтобы восстановиться в графике — корреспондент Properm.ru предполагает, что пермяки не могли выехать вовремя как раз потому, что маршруты укоротили для корректировки по расписанию.
Сбои могут происходить как при движении трамваев, так и при движении автобусов. Так как ДТП невозможно заранее предусмотреть, то на остановках нет и возможности оперативно предупредить о них. О наиболее системных сбоях дептранс сообщает в своем Telegram-канале «Пермский транспорт», также посмотреть движение транспорта на карте можно в режиме реального времени.