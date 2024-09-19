Под Большой Сосновой в ДТП столкнулись четыре автомобиля

По дороге Большая Соснова — Частые в направлении Частых двигался тягач MAN с полуприцепом под управлением 52-летнего мужчины. На 24 км трассы водитель не справился с управлением, допустил занос полуприцепа на полосу встречного движения, где тот столкнулся с автомобилем Sitrack. От удара полуприцеп отбросило обратно в свою полосу, на бетонное ограждение. Затем автомобиль вновь вынесло на встречную полосу, где произошло столкновение с легковым автомобилем Renault. В этот же момент двигавшийся за легковушкой большегруз DAF, уходя от столкновения, выехал на встречную полосу и допустил наезд на полуприцеп MAN.