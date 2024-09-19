Под Большой Сосновой в ДТП столкнулись четыре автомобиля

Posted 19 сентября, 16:06
Published 19 сентября, 16:06
Modified 19 сентября, 16:07
Updated 19 сентября, 16:07
Сегодня в 16:50 в Большесосновском округе столкнулись четыре автомобиля. Подробности ДТП сообщают в краевой Госавтоинспекции.
По дороге Большая Соснова — Частые в направлении Частых двигался тягач MAN с полуприцепом под управлением 52-летнего мужчины. На 24 км трассы водитель не справился с управлением, допустил занос полуприцепа на полосу встречного движения, где тот столкнулся с автомобилем Sitrack. От удара полуприцеп отбросило обратно в свою полосу, на бетонное ограждение. Затем автомобиль вновь вынесло на встречную полосу, где произошло столкновение с легковым автомобилем Renault. В этот же момент двигавшийся за легковушкой большегруз DAF, уходя от столкновения, выехал на встречную полосу и допустил наезд на полуприцеп MAN.
В результате ДТП пострадали водитель Renault и трое его пассажиров.
В настоящее время сотрудники Госавтоинспекции работают на месте происшествия.
Объезд места аварии организован со стороны Оханска через село Острожка и деревню Осиновка; со стороны границы с Удмуртией через Воткинск, поселок Игра и село Шаркан.
6 августа в Большесосновском округе произошла смертельная автоавария. В ходе ДТП погиб 58-летний мужчина, сообщили в поисково-спасательном отряде Кунгурского муниципального округа.