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Posted 19 сентября, 16:06

Published 19 сентября, 16:06

Modified 19 сентября, 16:07

Updated 19 сентября, 16:07

В ДТП на юге Пермского края пострадали четыре человека

Под Большой Сосновой в ДТП столкнулись четыре автомобиля

19 сентября 2024, 16:06
Фото: 1MI

В ДТП на юге Пермского края пострадали четыре человека

Сюжет
Дтп
Пострадали четыре человека, находившиеся в легковом автомобиле.

Сегодня в 16:50 в Большесосновском округе столкнулись четыре автомобиля. Подробности ДТП сообщают в краевой Госавтоинспекции.

По дороге Большая Соснова — Частые в направлении Частых двигался тягач MAN с полуприцепом под управлением 52-летнего мужчины. На 24 км трассы водитель не справился с управлением, допустил занос полуприцепа на полосу встречного движения, где тот столкнулся с автомобилем Sitrack. От удара полуприцеп отбросило обратно в свою полосу, на бетонное ограждение. Затем автомобиль вновь вынесло на встречную полосу, где произошло столкновение с легковым автомобилем Renault. В этот же момент двигавшийся за легковушкой большегруз DAF, уходя от столкновения, выехал на встречную полосу и допустил наезд на полуприцеп MAN.

В результате ДТП пострадали водитель Renault и трое его пассажиров.

В настоящее время сотрудники Госавтоинспекции работают на месте происшествия.

Объезд места аварии организован со стороны Оханска через село Острожка и деревню Осиновка; со стороны границы с Удмуртией через Воткинск, поселок Игра и село Шаркан.

6 августа в Большесосновском округе произошла смертельная автоавария. В ходе ДТП погиб 58-летний мужчина, сообщили в поисково-спасательном отряде Кунгурского муниципального округа.

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#Происшествия#Дтп#Большая соснова
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